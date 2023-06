Através do Twitter, o Presidente Lula lamentou “mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas”. O suspeito foi detido.

Uma estudante morreu e outro aluno ficou ferido num ataque armado, esta segunda-feira, a uma escola pública de Cambé, no estado do Paraná, informaram fontes oficiais.

O Governo do Paraná disse que o agressor foi detido, e que é um ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody.

O suspeito entrou nas instalações da escola pública com o pretexto de solicitar o seu histórico escolar. “De acordo com as primeiras informações, houve um episódio de violência, uma aluna foi morta e outro aluno foi baleado e está hospitalizado”, informou o governo estadual em nota.

Após o ataque, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, decretou luto oficial de três dias.

No twitter, o Presidente Lula da Silva enviou os sentimentos aos familiares das vítimas e fez um apelo para que seja criado “um caminho para a paz nas escolas”.

Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um… — Lula (@LulaOficial) June 19, 2023

Entre março e abril deste ano, houve até quatro ataques a escolas no Brasil, e em um deles um homem invadiu um jardim de infância e matou quatro crianças com um machado no estado de Santa Catarina.