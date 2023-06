As ligações fluviais dos ferry-boats entre Setúbal e Troia foram retomadas no domingo, após uma interrupção de seis dias provocada por uma avaria no início da semana passada, confirmou esta segunda-feira a Atlantic Ferries.

A operação dos ferry-boats foi retomada às 7h30 de domingo, depois de ter sido reparada uma avaria na rampa de acesso do cais das Fontaínhas, em Setúbal, que impediu a operação dos ferry-boats que asseguram o transporte fluvial de viaturas entre as duas margens do Sado.

De acordo com um comunicado divulgado pela Atlantic Ferries, concessionária do transporte fluvial entre as duas margens do rio Sado, as carreiras dos ferries foram interrompidas às 7h30 de segunda-feira da semana passada, devido a uma avaria num cilindro hidráulico, de que resultaram danos na rampa de acesso aos ferries que impediram o normal funcionamento da infraestrutura e de toda a operação de transporte de viaturas entre Setúbal e Troia.