Esta segunda-feira queremos saber a sua opinião sobre a prevenção de incêndios em Portugal. Fez este sábado seis anos que aconteceu o incêndio de Pedrógão – a tragédia de Pedrógão, pois naquele dia morreram ali 66 pessoas. O tempo foi passando, fizeram-se muitos anúncios, mas no local muitos são os que dizem que tudo está igual ou pior. Em cima disso ainda tivemos este fim-de-semana uma polémica por causa do monumento construído junto à estrada onde morreram mais pessoas. É por isso uma boa altura para regressarmos ao tema dos fogos florestais, ou dos fogos rurais como hoje lhe chamam. Não se fez o que era preciso fazer?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.