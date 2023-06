A polícia do cantão suíço de Grisões anunciou que um cidadão português de 26 anos morreu esta segunda-feira à tarde num acidente de trabalho com uma máquina retroescavadora.

“Às 13:30 [locais], o homem e os seus colegas estavam a trabalhar na construção de uma estrada abaixo de Alp Ruschein, quando uma retroescavadora móvel foi usada para remover o material com uma pá no lado de cima e depois descarregá-lo novamente cerca de 10 metros vale abaixo”, refere um comunicado.

Isto ao mesmo tempo que “a vítima compactava o solo na estrada com um rolo”.

“Por razões ainda não esclarecidas, o português de 26 anos, que operava a laminadora, foi atropelado pela retroescavadora móvel que passava”, revela a nota.

Segundo o comunicado, os colegas de trabalho resgataram o homem e “prestaram-lhe imediatamente os primeiros socorros e alertaram os serviços de resgate”.

Uma equipe médica realizou medidas de emergência no local para a vítima, acrescenta. Mas, “o homem morreu no local devido à gravidade dos ferimentos”, concluiu. Como resultado do relatório inicial, o serviço de resgate rodoviário do corpo de bombeiros de Ilanz/Glion foi acionado.

Juntamente com o promotor público, a polícia cantonal de Grisões (Graubünden) está a investigar as causas para o ocorrido.