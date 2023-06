Joaquim Miranda Sarmento defende não existir qualquer contradição entre a retirada de confiança política a Pinto Moreira e a inclusão do deputado em duas comissões parlamentares. De acordo com uma nota enviada à comunicação social, o líder parlamentar social-democrata insiste que “todos os deputados do PSD estão adstritos, nos termos da Constituição e do Regimento, a comissões parlamentares” e, como tal, não há qualquer incongruência na tomada de posição de Luís Montenegro sobre o deputado envolvido na Operação Vórtex e a decisão de o integrar nestas comissões.

Miranda Sarmento reagia assim à notícia do Observador, que explicava que, apesar de lhe ter sido retirada a confiança política por parte da direção do partido, Pinto Moreira foi apontado pela direção do grupo parlamentar do PSD como membro efetivo da comissão parlamentar de Defesa e como membro suplente da comissão de Saúde, exatamente as duas comissões que integrava antes de ter suspendido funções.

Ainda antes de ter sido publicada esta notícia, em declarações ao Observador, Joaquim Miranda Sarmento já tinha confirmado esta inclusão de Pinto Moreira, defendendo que “os deputados pertencem [naturalmente] a comissões”. Na mesma linha, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, argumentou que “pertencer às comissões é um direito dos deputados”, que “não há descoordenação” e que este facto “não abre nenhuma exceção àquilo que o presidente [do PSD] disse”.

Ora, tal como explicava igualmente o Observador, a lei não diz exatamente isso. O Regimento da Assembleia da República define como um dos poderes dos deputados “tomar lugar nas salas do Plenário e das comissões parlamentares e usar da palavra”. O próprio Estatuto dos Deputados estabelece como um dever dos deputados “participar nos trabalhos parlamentares e designadamente comparecer às reuniões do plenário e das comissões a que pertençam”.

A participação numa comissão não só não é obrigatória (os líderes dos partidos que são deputados muitas vezes optam por não estar em nenhuma comissão para terem mais tempo para a liderança), como a decisão depende da bancada parlamentar (neste caso, da do PSD). O regimento é claro: “A indicação dos Deputados para as comissões parlamentares compete aos respetivos grupos parlamentares e deve ser efetuada no prazo fixado pelo Presidente da Assembleia da República”.

Não é esse, no entanto, o entendimento da direção do grupo parlamentar do PSD, que, nesta nota oficial, volta a defender que todos os deputados do PSD “estão adstritos a comissões parlamentares” e que o “deputado Pinto Moreira integra comissões em que anteriormente participava a deputada cujo lugar ele ocupou”.

Além disso, rematam os sociais-democratas, “tal como explicado anteriormente pelo Presidente do PSD, a retirada da confiança política significa que o deputado Pinto Moreira não expressa, nem no plenário nem nas comissões, a posição política do PSD, pelo que não houve nenhuma alteração neste domínio”.

Joaquim Pinto Moreira, social-democrata que pediu suspensão do mandato de deputado depois de ter sido constituído arguido na Operação Vórtex, decidiu requerer o regresso ao Parlamento à revelia de Luís Montenegro e sem qualquer respaldo da direção do PSD. A decisão de Pinto Moreira, homem muito próximo de Luís Montenegro, apanhou de surpresa o próprio núcleo duro social-democrata e causou um óbvio embaraço político à direção do partido. Nessa sequência, o líder do PSD decidiu retirar confiança política ao deputado.