A Polícia de Segurança Pública (PSP) condenou esta segunda-feira os comentário de teor racista e discriminatório feitos nas redes sociais, a propósito de um anúncio de recrutamento para novos oficiais que apresentava um agente negro. Em comunicado, a Direção Nacional da PSP anunciou ainda que, após diligências, remeteu o caso ao Ministério Público (MP) e à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial.

Em causa está uma publicação, feita na passada sexta-feira, nas redes sociais da força de segurança, a anunciar a abertura do concurso para o 40.º Curso de Formação de Oficiais da Polícia. O anúncio de recrutamento fazia-se acompanhar de um cartaz promocional, ilustrando o já referido agente negro envergando a farda do corpo de segurança.

????‍♂️40º Curso de Formação de Oficiais da Polícia????‍♂️ ????Está aberto o concurso para formação de Oficiais da Polícia. Queres tornar-te Oficial da Polícia? Esta é a oportunidade pela qual esperavas. Concorre e faz a diferença ???? https://t.co/QWMebsDemt pic.twitter.com/C9XXKjrJvK — PSP – Polícia de Segurança Pública (@PSP_Portugal) June 16, 2023

No Twitter, a publicação acumulou milhares de visualizações e centenas de comentários. “Mudámos para África e eu não sabia”,Parece-me que alguém trocou a foto do polícia pela do ladrão” ou “Não quero ser racista, mas o que está um preto a fazer na polícia portuguesa?” foram apenas algumas das mensagens deixadas por vários perfis, criticando em tom discriminatório a escolha do agente para o cartaz.

Vários deste comentários acabaram mesmo por ser denunciados e apagados, com muitas outras pessoas a usarem o mesmo meio para apelar à denúncia e instar a polícia a investigar. Esta segunda-feira, o corpo de segurança emitiu um comunicado, confirmando que, após efetuar “diligências no sentido de aferir da existência de ilicitude e da identificação dos seus autores”, a situação foi remetida para o MP para apuramento de responsabilidades criminais.

Post em rede social da #PSP – comentários de teor racista pic.twitter.com/D6r6ES9qBu — PSP – Polícia de Segurança Pública (@PSP_Portugal) June 19, 2023

“A PSP repudia qualquer tipo de discurso ou comentários de teor racista e reitera que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei” pode ler-se no comunicado, que foi enviado às redações e depois publicado nas redes sociais.

Além do MP, a PSP refere ainda que os factos relevantes foram denunciados à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial “por ser da competência desta entidade”, e lança um apelo para que “todos os cidadãos mantenham um comportamento cívico adequado a contribuir para a paz social”.