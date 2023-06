Iniciativa da Acesso Cultura — Associação Cultural sem fins lucrativos, a semana é organizada para promover a reflexão e uma maior consciência em torno do que é o acesso físico, social e intelectual à participação cultural, contando atualmente com 151 associados, desde profissionais do setor e organizações culturais.

Ao longo de sete dias, decorrerá uma programação para dar a conhecer melhor alguns projetos de diferentes pontos do país e que “fazem a diferença”, como afirma a associação, composta por debates, conversas e partilha de experiências, prémios de boas práticas na área da acessibilidade, e a iniciativa “Portas Abertas” aos bastidores de entidades culturais.

A semana abrirá esta segunda-feira, às 18h00, com o debate “The Activist museum: going deeper” (“O Museu Ativista: ir mais longe”, em tradução livre), na Casa Fernando Pessoa, com a participação de Esme Ward, diretora do Manchester Museum, aberto ao público em fevereiro deste ano, no Reino Unido, e Njabulo Chipangura, curador neste museu.

Na terça-feira, às 18h30, decorrerá o lançamento da publicação 10+1 — Acesso, participação e democracia cultural: visões e experiências, no São Luiz Teatro Municipal, também com entrada livre, para conversas com dez estruturas culturais com quem a Acesso Cultura tem colaborado “para pensar o acesso, a participação e a democracia cultural em Portugal”.

Na publicação digital bilingue — em português e inglês — estão reunidas dez entrevistas a responsáveis de várias entidades, juntando-se a de Ben Evans, diretor da área de artes e deficiência do British Council, que introduz um contexto internacional na reflexão, descreve a Acesso Cultura num texto sobre o programa.

A cerimónia dos Prémios Acesso Cultura 2023 está prevista para quarta-feira, na Biblioteca de Marvila, às 18h30, com entrada livre, e a iniciativa “Portas Abertas” decorre ao longo da semana com um conjunto de entidades que darão a conhecer espaços normalmente fechados ao público.

Desde 2013 que, através de múltiplas consultorias, estudos e publicações, a Acesso Cultura diz ter “procurado colaborar e ajudar o setor cultural português a identificar e eliminar barreiras físicas, intelectuais e sociais”, nomeadamente iliteracia, desemprego, proveniência étnico-racial, deficiência, isolamento social, escassez de oferta cultural na zona onde uma pessoa reside, isolamento geográfico, baixos rendimentos, cumprimento de pena judicial, entre outros.

Em 2020, publicou o manual A participação cultural das pessoas com deficiência ou incapacidade: como criar um plano de acessibilidade, uma encomenda da Câmara Municipal de Lisboa/Polo Cultural Gaivotas|Boavista.

Um ano depois, concretizou a criação da Rede de Teatros com Programação Acessível, com o apoio do BPI e da Fundação La Caixa, com o objetivo de reforçar a oferta cultural acessível fora dos grandes centros urbanos e a colaboração entre teatros.

Ações de formação, estudos, palestras, debates, e “Sessões Descontraídas” — espetáculos que decorrem numa atmosfera com regras mais tolerantes quanto a movimento e barulho na plateia por serem dirigidas a públicos com necessidades especiais — têm sido desenvolvidas por esta entidade em todo o país.

Esta entidade sem fins lucrativos, reconhecida oficialmente em fevereiro de 2021, pela sua utilidade pública, trabalha em regime de voluntariado e com parcerias.