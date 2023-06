O líder do PSD leu o esclarecimento do primeiro-ministro sobre a ida a Budapeste para ver a final da Liga Europa e continua a considerar “a situação muito estranha”. Luís Montenegro desafia o primeiro-ministro a vir explicar-se “a viva voz” e ironiza: “Não há nenhuma razão para se esconder”.

Montenegro falou aos jornalistas em Palmela onde foi confrontado com a nota do primeiro-ministro a explicar o convite da UEFA e o “tratamento protocolar” que envolveu a sua presença na Puskás Arena, onde decorreu o jogo.

Para o social-democrata, esse esclarecimento “adensa a estranheza da situação” e isto porque “passaram cerca de 20 dias sem que houvesse uma nota oficial” a enquadrar ou tornar público esse evento e ainda porque “já passaram 72 horas desde que saiu a notícia” no Observador. “Não há nenhuma boa razão para não ter havido uma explicação mais cedo”, atirou ainda afirmando: “Há sempre uma meia verdade e uma meia mentira”.

“Se a situação era tão facilmente explicável como o comunicado do Governo aparentemente indicia, não se percebe porque não esteve no programa oficial e porque passaram 72 horas desde a notícia”, disse aos jornalistas.

Para Montenegro, “suficiente” seria uma “resposta cabal”, já que “para uma pessoa comum é muito estranho que um episódio destes não tenha sido inscrito na agenda oficial de um primeiro-ministro, afinal é uma visita a um Estado, a um país com que temos relação europeia. Não há nenhuma razão para isso não ser público”.

Sobre as suspeitas apontadas pela oposição, o líder do PSD diz que “será intolerável a utilização de meios do Estado para uso pessoa. Mas vamos admitir que isso não aconteceu, até porque a explicação do Governo é que se tratou de uma visita com carácter oficial, no mínimo há uma grande ligeireza na utilização dos meios do Estado”.

Esta tarde, ao Observador, o líder parlamentar do PSD revelou que o Governo pediu para que fosse antecipado o debate com o primeiro-ministro no Parlamento por causa da deslocação a Chisinau, Moldova. “Aparentemente a urgência não tinha a ver com essa viagem, já que à hora que tinha ocorrido o debate, não estava a ocorrer uma viagem não para a Moldova, mas para a Hungria”, rematou Montenegro.