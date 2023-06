A Bélgica está longe de ser um paraíso nos últimos tempos. Roberto Martínez, atual selecionador de Portugal, deixou vago o lugar de treinador dos diabos vermelhos. Seguiu-se a procura por um novo timoneiro através de um anúncio de emprego. Num processo de recrutamento um pouco mais refinado, Domenico Tedesco acabou por assumir a equipa em fevereiro e herdou os problemas mais recentes do antecessor.

Thibaut Courtois, tal como tinha acontecido no Mundial-2022, voltou a estar no centro dos problemas. O guarda-redes do Real Madrid abandonou o estágio da equipa depois de não ter sido capitão contra a Áustria, partida que a Bélgica empatou a um golo. “Em conjunto, decidimos que o Lukaku ia ser o capitão contra a Áustria e o Courtois frente à Estónia”, esclareceu Tedesco. “Todos estavam de acordo mas, depois do jogo, o Courtois disse-me que queria falar comigo e que ia para casa, porque se sentia desapontado e ofendido. Tentei logo mostrar-lhe o apreço que merece. Para mim é o melhor guarda-redes do mundo. Gosto dele tanto como guarda-redes como ser humano. E estou em choque”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nos primeiros dois jogos com Tedesco ao comando, Kevin De Bruyne foi o escolhido para usar a braçadeira que ficou livre depois de Eden Hazard ter renunciado à seleção. No entanto, o médio do Manchester City lesionou-se na final da Liga dos Campeões e não participou no encontro contra a equipa austríaca.

Após ouvir as palavras do selecionador da Bélgica, Courtois disse estar “surpreendido” com o “relato parcial e subjetivo de uma conversa privada”, explicando as razões que o levaram a deixar a concentração. “Na conversa que tivemos, pedi-lhe, não para benefício próprio, que explicasse e tomasse decisões com o intuito de evitar situações futuras que no passado nos prejudicaram, procurando sempre o benefício geral. Ser ou não ser o capitão de uma seleção nacional não é um capricho nem uma decisão tomada de forma aleatória, tem de ser uma decisão dele e foi isso que lhe transmiti. Infelizmente, não alcancei o meu objetivo. Insisto que em nenhum caso exigi algo e que falei com o Lukaku para esclarecer quaisquer circunstâncias relacionadas esta situação. Ao mesmo tempo, quero deixar claro que não discuti nenhum assunto semelhante a este com mais nenhum companheiro de equipa, como foi dito”. Ao mesmo tempo, o guarda-redes alegou ter um problema no joelho direito que o fez regressar mais cedo ao Real Madrid.

Ao longo do Mundial-2022, no Qatar, a campanha da Bélgica ficou marcada por episódios de tensão, que até o próprio Roberto Martínez admitiu existirem. Um desses momentos aconteceu quando Courtois foi filmado a dar um murro na cabine do VAR após a partida dos diabos vermelhos na fase de grupos contra Marrocos. Nessa altura, a imprensa ia revelando que o ambiente no balneário não era o mais favorável, sendo que as declarações públicas dos jogadores também o demonstravam.