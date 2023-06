O setor da administração de condomínios englobava 3.347 empresas em Portugal continental em 2022, 44,3% das quais localizadas na região de Lisboa, tendo a respetiva faturação rondado os 750 milhões de euros, segundo um estudo esta terça-feira divulgado.

Elaborado pela Associação das Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC) com a empresa de business consulting e gestão empresarial DATA E, o estudo aponta que, segundo a base de dados da Informa D&B, das 3.347 empresas ativas no setor, cerca de 35% têm como principal atividade a administração de condomínios, estando 44,3% localizadas na região de Lisboa, 17,4% no Porto, 14,4% no Centro, 10,4% no Norte 10,2% no Algarve e apenas 3,3% no Alentejo.

O trabalho aponta ainda que mais de 40% das empresas que atuam neste setor são adultas, com seis a 19 anos de atividade, sendo a idade média de aproximadamente 12 anos.

Das 3.347 empresas que atuam neste setor, 2.727 (86,2% do universo) possuem informação sobre volume de negócios, que em 2022 ascendeu a cerca de 750 milhões de euros, com uma faturação média de 275 mil euros por empresa, sendo que mais de metade das empresas faturam menos de 65 mil euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No que se refere ao emprego, das 3.347 empresas que atuam neste setor, 2.364 (70,6% do universo) possuem informação sobre o número de funcionários, reportando um total de 10.014 trabalhadores, com uma média de 4,2 funcionários por empresa.

Do total de empresas ativas, a APEGAC refere que apenas 1.971 (58,9%) possuem contactos válidos, tendo sido possível contactar no âmbito do estudo 1.662 empresas (84,3%), de onde resultaram 326 entrevistas concluídas.

Das empresas inquiridas, 47,2% referiram que a sua única atividade é administração de condomínios, sendo a “limpeza geral e manutenção dos edifícios” e a “mediação imobiliária” (com 27,3% e 26,7%, respetivamente), os setores de atividade mais referidos pelas empresas que possuem mais do que um setor de atividade.

Entre as 326 empresas inquiridas, 62,6% referiram que o respetivo volume de negócios se situou abaixo dos 100 mil euros em 2022.

Do trabalho resulta também que as empresas de administração de condomínios gerem, em média, 71 condomínios e 1.200 frações.

Citado num comunicado, o presidente da APEGAC nota que “este é um setor de atividade que, apesar de constituído maioritariamente por microempresas, gera muito emprego, além de contribuir para a empregabilidade de outros setores ligados aos condomínios, como é o caso das empresas de limpeza, jardinagem, manutenção de ascensores, entre outros, proporcionando um volume de negócio assinalável”.

“Não se pode deixar de assinalar, com este estudo, o facto da maioria das empresas com o registo desta atividade no Serviço de Finanças não a exercer, o que revela as dificuldades que este setor de atividade atravessa, em consequência da sua falta de regulação, que leva a práticas que a descredibiliza e à insegurança dos consumidores (condóminos)”, sublinha ainda Vítor Amaral.