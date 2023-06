Como em tantos outros casos, Cristiano Ronaldo voltou a funcionar como um autêntico influenciador. Desde que o internacional português se mudou para a Arábia Saudita, o fluxo de rumores em relação às possíveis transferências de jogadores para o país do Médio Oriente não para de aumentar. Sabia-se desde logo que a mudança do jogador era apenas o primeiro passo de uma operação muito maior.

A mensagem que Cristiano Ronaldo vem repetindo, faz subir as expectativas em relação à evolução do futebol na Arábia Saudita. “Se continuarem o plano, será certamente a quinta, sexta liga mais competitiva do mundo”, disse o avançado.

Acaba por ser devido à influência de outro português que a UEFA começou a mostrar preocupação quanto à perda de hegemonia. Rúben Neves parece ter tudo acertado com o Al Hilal para ser reforço do clube de Riade, transferência que espera o fim do compromisso das seleções para se tornar oficial por 55 milhões de euros. O que entretanto começou foi a troca de declarações entres responsáveis da UEFA e da Arábia Saudita.

“Creio que é principalmente um erro para o futebol saudita”, apontou Aleksander Čeferin. “Deviam investir em academias, deviam contratar treinadores e desenvolver os próprios jogadores. O sistema de contratar jogadores que estão a acabar as suas carreiras não é algo que desenvolva o futebol. Foi um erro similar ao chinês, quando começaram a contratar todos os jogadores que estavam em final de carreira”.

O presidente do comité de marketing da Confederação Asiática de Futebol, Hafez Al-Medlej, contrapôs. “Estamos apenas no começo. Todos os jogadores transferíveis vão ser a partir de agora objetivo dos clubes sauditas. A experiência da China não tem nada a ver connosco, era puro marketing. O futebol lá não é popular. Na Arábia temos um projeto de Estado que não se vai limitar às quatro grandes equipas, mas sim a todas, porque a paixão dos sauditas por futebol não tem limites”.

Ainda assim, Čeferin explica que a Arábia Saudita não é um destino atrativo para os jogadores. “Digam-me um jogador de topo, com boa idade, que começa a carreira e pensa em ir para a Arábia Saudita? Não é apenas sobre dinheiro. Os jogadores querem ganhar competições de topo e essas competições estão na Europa”, afirmou o líder da UEFA.

“Esse discurso é falso. Não contratamos jogadores que estejam acabados. O Al-Hilal vai contratar o Rúben Neves, que tem 26 anos e era pretendido pelo Barcelona. O Benzema chegou ao Al-Ittiahad, depois de vencer a Bola de Ouro no Real Madrid”, acusou o responsável asiático. “A Liga dos Campeões é a joia da coroa de todos os campeonatos europeus e esse torneio baseia-se em dois fatores: os clubes, que são entidades gigantes, e os jogadores. A saída das grandes estrelas da Europa será um duro golpe para a Liga dos Campeões e a competição vai perder grande parte do seu brilho”.

Identificados estão alguns alvos para negócios futuros. “Messi é o melhor futebolista neste momento e a sua contratação teria trazido grande valor. Não vamos compensar com um suplente. Esperamos que chegue o Bernardo Silva, do Manchester City. Também devemos começar a trabalhar na contratação de Mohamed Salah, que tem grande popularidade no mundo árabe e na Europa. Penso que ele ainda tem alguns recordes para bater no Liverpool, mas espero que, se não vier agora, venha no futuro”, prevê Hafez Al-Medlej.