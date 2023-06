Esta terça-feira queremos saber a sua opinião sobre o estado da educação em Portugal. É uma semana de exames do ensino secundário, exames que estão a realizar-se sob mais uma ameaça de greve dos professores. Esta é também a semana depois de conhecermos os rankings das escolas e um relatório que revela que completar um curso superior já não proporciona o prémio salarial que proporcionava no passado. Depois de mais um ano muito conturbado nas escolas portuguesas, queremos neste contra-corrente discutir o estado da educação olhando para ela pelo lado dos resultados. Estamos a melhorar?

Entre as 10h10 e as 11h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.