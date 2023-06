(Em atualização)

Um militar encontra-se internado em coma nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, desde 12 de junho, quando deu entrada após ter sofrido um golpe de calor durante uma prova do 139.º Curso de Comandos, que teve início a 12 de abril. Em comunicado, o Exército informou que “a situação neurológica aconselhou a ser induzido o coma, situação em que se mantém”.

O incidente aconteceu no final de uma prova de marcha-corrida de 15 quilómetros, com carga de cinco quilos. Ao quilómetro 14, o militar teve de ser assistido pela equipa médica no local. O INEM foi chamado e o homem transportado para o hospital, onde foi diagnosticado com um golpe de calor e “pelos riscos inerentes de falência de órgãos foi admitido nos cuidados intensivos”, explicou o Exército.

“Por determinação do Chefe do Estado-Maior do Exército, o 139.º Curso de Comando foi interrompido até à conclusão da avaliação clínica de todos os instruendos, bem como, iniciado um processo de averiguações.” Foi retomado a 16 de junho, “tendo-se realizado a avaliação de marcha-corrida” para a distância de 20 quilómetros com carga de dez quilos. Não foram registadas “quaisquer alterações fora dos padrões definidos”.