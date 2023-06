Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O ministro da Defesa ucraniano elogiou esta segunda-feira o discurso da presidente do Parlamento Europeu na Assembleia da República em Portugal, sublinhando as críticas de Roberta Metsola à posição do Partido Comunista Português (PCP) sobre a guerra.

“Exemplo brilhante de Roberta Metsola a combater a hipocrisia e o ‘apaziguamento’ com honestidade e verdade”, destacou Oleksii Reznikov numa publicação na rede social Twitter.

Brilliant example of @RobertaMetsola @EP_President combating hypocrisy and “appeasement” with honesty and truth.

Dear Madam President, thank you for your commitment to and support of Ukraine and of democracy.

We believe in the EU. We value your trust in us and in our fight for… pic.twitter.com/7RDTxK7nFp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 19, 2023

Reznikov agradeceu ainda o “compromisso e apoio” de Metsola “à Ucrânia e à democracia”, numa publicação com um vídeo onde é apresentada a posição da presidente do Parlamento Europeu e da deputada comunista Paula Santos em discursos proferidos na Assembleia da República em Lisboa.

Roberta Metsola desafiou na sexta-feira a deputada comunista Paula Santos a falar no Parlamento de Kiev perante os deputados ucranianos.

“Eu decidi falar no Parlamento da Ucrânia a 1 de abril de 2022. Peço-lhe [deputada Paula Santos] para que diga o que disse aqui em frente aos deputados ucranianos. Para falar com esses deputados que não falam com as mulheres durante semanas, cujos filhos não podem ir à escola (…). Isto não se trata de ficar sentado à mesa e fazer com que as pessoas negoceiem, isto é sobre fazer com que a Rússia saia da Ucrânia. Nem mais nem menos”, disse Metsola dirigindo-se à deputada do PCP.

A líder parlamentar comunista reiterou que “é preciso parar de instigar e alimentar a guerra na Ucrânia e abrir vias de negociação”, e considerou que “a UE que mobiliza e disponibiliza milhões de euros para o armamento é a mesma que recusa a valorização dos salários e das pensões”.

O PCP respondeu no domingo à presidente do Parlamento Europeu considerando que “na Ucrânia o que existe é um simulacro de Parlamento, de cuja composição foram banidas e ilegalizadas as forças democráticas, de esquerda e progressistas”.

“O PCP rejeita e repudia as expressões de arrogância e ingerência que a presidente do Parlamento Europeu decidiu exercitar na sua passagem pela Assembleia da República”, lê-se na nota, que acrescenta que “Metsola deve saber que em boa verdade na Ucrânia o que existe é um simulacro de Parlamento, de cuja composição foram banidas e ilegalizadas as forças democráticas, de esquerda e progressistas”.

Roberta Metsola participou na sexta-feira num debate na Assembleia da República que considerou “muito animado” por parte dos deputados dos vários partidos portugueses.

Foi a primeira vez que um presidente de uma instituição europeia participou num debate com os líderes parlamentares no plenário da Assembleia da República.

Durante a tarde, Roberta Metsola participou no Conselho de Estado, a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A reunião abordou as perspetivas sobre a atualidade da agenda europeia, a menos de um ano das eleições para o Parlamento Europeu.