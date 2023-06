O Sporting ficou de fora da Liga dos Campeões de andebol da época 2023/24, na qual vai participar o FC Porto, na sequência da decisão tomada pelo grupo de avaliação da federação europeia, anunciada esta terça-feira pelo organismo.

O Sporting era um dos 10 clubes candidatos a disputar a mais importante prova europeia de clubes, mas foi um dos quatro excluídos em função dos critérios estabelecidos pelo grupo de avaliação da Federação Europeia de Andebol (EHF), reunido na segunda-feira, em Colónia (Alemanha).

Além do Sporting, vice-campeão português, ficam também de fora o Dínamo Bucareste (Roménia), o Kadetten Schaffhausen (Suíça) e o IFK Kristianstad (Suécia), enquanto HC Zagreb (Croácia), Aalborg (Dinamarca), Montpellier (França), Pick Szeged (Hungria), Kolstad (Noruega) e Wisla Plock (Polónia) terão acesso à prova.

O FC Porto, tetracampeão nacional, teve entrada direta na próxima edição da Champions, em conjunto com GOG (Dinamarca), FC Barcelona (Espanha), Paris Saint-Germain (França), Magdeburgo, detentor do troféu, e Kiel (ambos da Alemanha), Veszprém (Hungria), Pelister (Macedónia do Norte), Kielce (Polónia) e Celje Pivovarna Lasko (Eslovénia).