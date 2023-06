Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

As forças ucranianas neutralizaram o equivalente a cinco companhias russas e destruíram até 13 tanques inimigos nas últimas 24 horas, no âmbito da sua contraofensiva no sudeste do país, adiantou o comandante do grupo operacional Tavira esta terça-feira.

“As Forças Armadas [ucranianas] estão a avançar na frente de Tavria”, realçou Oleksandr Tarnavski na rede social Telegram, utilizando o nome do local que designa a região do sudeste da Ucrânia onde as tropas de Kiev lançaram algumas das suas ofensivas.

Segundo Tarnavski, a Ucrânia infligiu à Rússia no último dia baixas – entre mortos e feridos – equivalentes a cinco companhias, e destruiu um total de 46 unidades de equipamento militar russo. Além de 13 tanques, os ucranianos destruíram sete veículos de combate de infantaria, um navio de guerra para transporte de soldados e vários “drones”, lançadores de “rockets” e sistemas antiaéreos e antitanque, acrescentou a mesma fonte.

O comando oriental das forças ucranianas realçou, por sua vez, que a Rússia terá perdido o equivalente a duas companhias nas últimas 24 horas no leste do país, a outra zona da frente de batalha onde a Ucrânia tem lançado operações ofensivas para reconquistar terreno a Moscovo.