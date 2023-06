Algo de grave tem que se ter passado para, após a conquista de um título, o tema de conversa não ser o troféu que se acabou de vencer. O Barcelona sagrou-se campeão espanhol de basquetebol após vencer o Real Madrid (que ganhara antes a Euroliga) na final em apenas três encontros. O jogo que deu o título ao conjunto blaugrana (93-82) realizou-se no WiZink Center, a casa dos merengues. Foi na chegada dos catalães ao pavilhão que aconteceram os alegados insultos racistas a James Nnaji, poste de 18 anos. “Mais importante do que títulos é isto”, disse Sarunas Jasikeviciu, treinador do Barça.

“Quero falar sobre o que se passou com o James Nnaji aqui antes do jogo”, lançou o técnico. “É uma coisa lamentável que não pode acontecer. Ouço muito sobre o Vinícius e agora temos que falar nós sobre o que se passou. Isto tem que parar já. Isto não são os valores do Real Madrid. A verdade é que temos que estar muito chateados com isto”. No vídeo da chegada da equipa são audíveis vários insultos dirigidos aos jogadores e um adepto a cantar “Barça, racista, Espanha és madrilista”.

Ontem durante a chegada do Barcelona ao estádio do Real Madrid o jogador do Barcelona Nnaji sofreu ataques racistas dos torcedores do time da capital pic.twitter.com/ax76k6upep — Culés News Br (@Culernews) June 21, 2023

Nnaji jogou 8.35 minutos e registou quatro pontos, uma assistência e dois ressaltos na terceira partida da final. “Não me interessa se é um jogador do Real Madrid, do Barcelona ou de qualquer outra equipa. Não pode acontecer. Temos que controlar e lutar contra isto”, defendeu o treinador.

O jogador interior é apontado a ser escolhido entre o final da primeira e o início da segunda ronda do draft da NBA que se realiza esta quinta-feira. O The Ringer aponta-o à pick 23 (Portland Trail Blazers), a Bleacher Report à 32.ª (Indiana Pacers) e o The Athletic à 34.ª (Charlotte Hornets).

“O Barcelona condena totalmente os insultos racistas dirigidos ao jogador de basquetebol James Nnaji antes do terceiro jogo da final da Liga Endesa contra o Real Madrid”, disse o clube em comunicado. “Tendo informado os organizadores da competição do sucedido, o clube espera uma resposta sólida e exemplar da ACB contra qualquer abuso verbal ou racista de jogadores”.

Las palabras de Saras Jasikevicius sobre los insultos racistas que ha recibido James Nnaji a la llegada al pabellón. pic.twitter.com/zXYUMy3426 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 20, 2023

O WiZink Center já tinha sido palco de polémica esta semana. A seleção espanhola de futebol celebrou no pavilhão do Real Madrid a conquista da Liga das Nações e quando Gavi, jogador do Barcelona, pegou no microfone para se dirigir aos adeptos foi interrompido por cânticos insultuosos: “P*** Barça!”.