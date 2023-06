A Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente manifestou-se contra o “erro crasso” da construção do terminal fluvial do Cais do Cavaco, em Vila Nova de Gaia, denunciando ainda a “total ausência de consciência ambiental” do projeto.

“A Campo Aberto apela às autoridades que impeçam mais esta grave agressão ao património natural, e até mesmo cultural, evitando mais um erro crasso”, pode ler-se num comunicado enviado à agência Lusa esta quarta-feira.

A associação sediada no Porto diz que se corre o risco de “de ser aprovado um projeto revelador de total ausência de consciência ambiental, havendo já órgãos governamentais nele empenhados”. Para a Campo Aberto, a esses órgãos “caberia, ao invés, defender a integridade dos nossos rios e a sanidade ecológica das respetivas bacias hidrográficas, hoje sem dúvida a prioridade no que concerne à defesa do domínio público hídrico fluvial”.

A associação considera mesmo que admitir “transformar parte do leito do estuário do Douro em terreno de construção para erguer ou suportar edifícios sobre pilares de betão seria já uma demonstração de ausência de bom senso”.

Em causa está a Adaptação do Cais do Cavaco para Embarcações Marítimo-Turísticas, que já gerou a contestação dos moradores do Destilaria Residence, edifício que fica em frente ao local proposto para a nova infraestrutura. O processo de consulta pública do projeto terminou no dia 14 de junho com 128 participações, tendo nesse dia 80 moradores se manifestado “frontalmente contra” a construção do novo terminal fluvial da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Em causa está um projeto desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza, que terá dois pisos e será revestido a tijolo burro, cujo edifício será “de planta retangular, apresenta 180 m [metros] de comprimento e 27 m de largura” e “dispõe de dois pisos, apresentando altura de 10 m, e a sua área de implantação é de 4.825 m2 [metros quadrados]”.

O terminal “deverá dispor de quatro postos de acostagem com capacidade para acolher quatro navios-hotel com comprimento de 80 m”, estando também prevista “a possibilidade de acostagem de um navio extra” para manutenção ou cargas.

Além dos navios-hotel, a infraestrurura fluvial também contempla “a instalação de um pequeno núcleo de recreio náutico com capacidade para cerca de cinco dezenas de embarcações de recreio”.

“Com exceção da faixa adjacente à margem, construída em aterro, toda a infraestrutura do terminal será fundada em estacas cilíndricas de betão armado”, e “a plataforma do cais oferece uma frente-cais de 343 m de comprimento, com uma largura de 10 m”.

No dia 11 de novembro de 2022, a APDL anunciou que estava a desenvolver o projeto em consonância com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia quanto ao “local, projeto, arquiteto e enquadramento urbanístico”, tendo subjacente “a relocalização do cais-base dos navios-hotel que atualmente opera no Cais de Gaia”, no centro histórico.

Apesar de classificar que os impactos negativos estão “na sua larga maioria qualificados como pouco significativos”, o estudo já apontava que os residentes da Destilaria Residence “foram unânimes a manifestar desagrado com o projeto do terminal cuja cércea interfere com as vistas sobre o rio”.

Atualmente, na zona do Cais do Cavaco, “existe uma antiga ponte-cais, em estrutura metálica, desativada desde há vários anos”, e, a realizar-se a construção do cais, estima-se que a empreitada demore dois anos.