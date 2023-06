O agora ex-diretor do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria Diogo Ayres de Campos critica, em entrevista à Rádio Observador, a Direção Executiva do SNS (DE-SSN) na forma como estão a ser planeados e concretizados os planos de encerramentos das maternidades e urgências obstétricas. “Tem havido mais imposições do que auscultações. É preciso ouvir as equipas, considerar as propostas das pessoas do terreno, e não dizer que se vai ouvir”, diz o responsável, reforçando que “é com os profissionais que resolvemos os problemas, e não contra eles”.

Diogo Ayres de Campos recusa comentar a sua exoneração do cargo de direção do Santa Maria mas, enquanto coordenador da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia, sublinha que, nesta área, “há problemas em vários hospitais” e que “os profissionais de saúde não estão a ser convenientemente envolvidos”, numa crítica implícita à DE-SNS. “Se os profisionais não sentem que há um projeto comum, tendem a ir para o privado”, avisa Ayres de Campos, garantindo que as propostas que a comissão que lidera tem feito à DE-SNS “não têm sido aceites”.

“Encerramentos durante o fim de semana não são boas soluções”

O também presidente da Sociedade Europeia de Medicina Perinatal critica os encerramentos parciais dos blocos de parto e das urgências decididos pela DE-SNS. “Os encerramentos durante o fim de semana não são boas soluções nem a médio nem a longo prazo. Estes problemas existem na Europa e não foram encontradas soluções destas”, diz Ayres de Campos, que defende uma “solução mais definitiva e não a três meses”, o prazo de cada plano que tem sido apresentado e que, depois desse período, é reavaliado pela DE-SNS.

O médico sublinha que “a concentração de serviços é melhor do que encerrar aos fins de semana, solução que representa riscos acrescidos de transferência entre os hospitais” e que levanta problemas de comunicação dos encerramentos às grávidas. “O que está em causa é o apoio que se dá às grávidas, que não sabem se os hospitais estão abertos”, reforça.

A resistência da DE em encerrar maternidades “é uma decisão política”, admite Ayres de Campos. No entanto, o especialista garante que a Comissão de Resposta em Ginecologia/Obstetrícia “nunca propôs encerramentos definitivos”.

Em Lisboa, “prevê-se que a situação se torne mais difícil no verão”

Quanto ao dispositivo previsto para o verão, Ayres de Campos lembra que, na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), “há quatro ou cinco maternidades fechadas ao fim de semana”, o que coloca “questões às equipas cujas maternidades ficam abertas”. Em LVT, “a situação é difícil e prevê-se que se torne mais difícil no verão”, alerta o médico.

A reoganização das urgências obstétricas e dos blocos de parto deve-se à falta de obstetras no SNS, o que Ayres de Campo identifica como um problema de fundo, que, diz, não tem sido resolvido. “Temos de ter medidas de fundo para tornar o SNS mais atrativo. E tomaram-se poucas dessas medidas. Tomaram-se medidas pontuais. É preciso ter coragem para implementar medidas, na parte remuneratória, no internato”, defende o médico.

Ayres de Campos critica também a demora na conclusão da investigação da Direção Geral de Saúde ao aumento da mortalidade materna. “As conclusões tardam. Precisamos de saber se está a haver ou não aumento da mortalidade materna”, realça.