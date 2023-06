A Greenvolt registou, no primeiro trimestre deste ano, resultados líquidos atribuíveis de 300 mil euros, uma queda de 74% em relação a igual período de 2022, adiantou a empresa, em comunicado.

De acordo com a mesma nota, as receitas do primeiro trimestre da empresa “cresceram 20% para 67,7 milhões euros e o EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações], excluindo custos de transação, atingiu os 22 milhões”, em linha com o valor obtido no período homólogo, tendo sido “impactado pelo segmento da biomassa em resultado da diminuição do preço de venda da eletricidade no Reino Unido”, explicou.

“Os resultados do primeiro trimestre de 2023 traduzem a redução do EBITDA da biomassa devido, sobretudo, aos menores preços spot no Reino Unido, já previstos, bem como o facto de não ter sido concluída nenhuma operação de venda de ativos, prevista para os próximos trimestres do ano”, disse o presidente da empresa, João Manso Neto, citado na mesma nota.