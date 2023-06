O setor público continua, em termos globais e médios, a pagar melhor do que o setor privado, mas esta diferença reduziu-se desde 2008-2009 e estava, dez anos depois, nos 11%. O Estado “mantém-se vantajoso” em termos salariais, sobretudo para os licenciados com experiência, mas o mesmo não se pode dizer dos jovens licenciados: o Banco de Portugal diz que o setor público “deixou de ser atrativo no início de carreira”, num estudo divulgado esta quarta-feira.

Para analisar o “prémio salarial” do público face ao privado, o BdP olha para o salário por hora. “O prémio salarial no setor público situa-se em torno de 11% no período mais recente, tendo diminuído 3 pp desde 2008-09”, conclui a instituição liderada por Mário Centeno. Apesar da redução, a vantagem do setor do Estado continua a ser maior do que na média da área do Euro. Se excluirmos o setor da educação (que na análise do BdP inclui o setor público e o privado, que tem menor expressão), o diferencial sobe para os 20%, a favor do Estado.

Já se a análise for feita olhando para o salário mensal, o diferencial reduz-se, uma vez que a função pública tem instituídas as 35 horas de trabalho semanal e o privado as 40 horas. Neste caso, sem a educação, o prémio “torna-se mesmo nulo”.

