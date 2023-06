“Bernardo Silva? Não sou diretor desportivo”. À margem do Troféu de Lendas de golfe que se realizou em Girona, Pep Guardiola falou bem mais do que é normal à imprensa sobre algo que durante a temporada vai procurando ao máximo fugir: o mercado de transferências. Falou sobre a possibilidade de Gündogan poder renovar com o Manchester City ou rumar a Barcelona (que parece ser mesmo o seu próximo destino), falou sobre a hipótese de tentar contratar Kylian Mbappé, falou também de um hipotético regresso à Catalunha. Sobre o internacional português, pouco ou nada. Pouco ou nada tal como já tinha acontecido antes da final da Taça de Inglaterra, quando abordou o tema com um lacónico “Espero que não saia mas não sei mesmo”.

Esta quarta-feira, à margem da inauguração da nova clínica do fisioterapeuta António Gaspar em Carnaxide, Bernardo Silva disse apenas que estava de férias mas antes, quando estava concentrado na Seleção para os jogos de Portugal com Bósnia e Islândia, o jogador do Manchester City admitiu que todos os cenários para a próxima temporada estavam em aberto. “Não fujo a questões mas ainda não sei o meu futuro. Mesmo que soubesse, este não seria o espaço para falar sobre isso mas não sei”, referiu, antes de adiantar mais tarde que a hipótese de regressar já ao Benfica “é irrealista”. Interessados não parecem faltar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o jornal Marca, o português, que é também representado por Jorge Mendes, poderá estar muito perto de rumar à Arábia Saudita, numa contratação que o desportivo espanhol classificada como um ponto de viragem na ascensão da liga do país que começou com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr. “Messi é o melhor futebolista neste momento e a sua contratação teria tido um grande valor. Mas não vamos compensá-lo com um jogador suplente. Esperemos que chegue Bernardo Silva”, admitira antes Hafez Al-Medlej, presidente do Comité de Marketing da Confederação Asiática de Futebol, ao jornal Koura.

A Marca recorda os vários alvos que a Arábia Saudita tem marcado no mercado europeu, como Rúben Neves (que está prestes a tornar-se reforço do ex-campeão Al Hilal de Marega, Carrillo ou Vietto), Ziyech, Brozovic, Thomas, Mendy ou Koulibaly, que é também um exemplo de como a liga tem operado – o central tem uma proposta milionária em mãos que lhe permite escolher o clube que quiser entre os principais conjuntos de Riade ou de Jeddah. “O português é a chave que abre a porta a uma nova dimensão no futebol saudita: um jogador chave no Manchester City campeão europeu, campeão da Premier League, vencedor da Taça, estrela da Seleção portuguesa, um top 10 mundial que com 28 anos faz as malas para poder deixar a elite europeia do futebol e liderar a elite saudita”, reforça a publicação espanhola sobre Bernardo Silva.

Há também ligações entre o aumento da competitividade da liga saudita e a candidatura à organização do Mundial de 2030, sendo que dinheiro é o menor dos problemas em todos estes projetos – ainda menos com a compra dos quatro principais clubes, Al-Ittihad, Al Nassr, Al Hilal e Al Ahli, pelo Fundo Estatal. Caso o país não vença agora essa corrida, onde Portugal, Espanha e Marrocos também têm uma proposta conjunta, a meta será quase “reservar” um lugar para que o certame chegue à Arábia Saudita na edição de 2034. E as críticas ao que está a acontecer não demoraram, com Jamie Carragher a ser um dos mais cáusticos no tema.

“O Bernardo Silva está no seu auge e tem sido um dos melhores jogadores na Europa nos últimos cinco anos. Não estava preocupado com o facto de a Liga Saudita estar a levar jogadores na casa dos 30 anos, fiquei um pouco preocupado com jogadores abaixo da elite (Rúben Neves) mas, se isto acontecer, parece ser uma mudança radical. A Arábia Saudita tem dominado o golfe, as grandes lutas de boxe e agora quer dominar o futebol! Esta limpeza de imagem através do desporto tem de parar”, destacou o antigo internacional.

Bernardo Silva is in his peak years & has been one of the best players in Europe for the last five years! I wasn’t worried about the Saudi League taking players in their 30’s, a touch worried with players below the elite (Neves) but if this happens it feels like a game changer… https://t.co/hcDUbkGp30 — Jamie Carragher (@Carra23) June 21, 2023

No entanto, e enquanto se vai espalhando essa notícia da possível chegada de Bernardo Silva à liga saudita, há quem tenha uma visão contrária em relação ao que na verdade possa acontecer. O jogador português, que vai ser pai pela primeira vez e está agora a começar o período de férias, ainda não tomou qualquer decisão mas estará apostado em continuar na Europa mesmo assumindo que o ciclo no City chegou ao fim com a conquista da Champions, sendo que Barcelona (um clube que o esquerdino sempre assumiu que gostava de representar) e o PSG mantêm o interesse em contratar o número 20 sem que tenha existido nas últimas semanas desenvolvimentos sobre o tema. É por isso que sobram somente dois cenários: ou todas estas notícias não passarão no final de uma jogada de bluff ou está em vista a maior bomba do mercado.