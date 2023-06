Só aparentemente “Asteroid City”, de Wes Anderson, é um filme passado nos EUA dos anos 50, na cidadezinha do meio do deserto do título (população: 87 almas), que tem como única atração a cratera de um meteorito que lá caiu e está em exposição, e junta jovens e geniais inventores, os seus pais, militares, astrónomos e os membros de uma fundação privada, para uma mostra e uma competição científica que é interrompida pela visita inesperada de um alienígena. É que a história de “Asteroid City” é a visualização de uma peça escrita para televisão por um respeitado dramaturgo, Conrad Earp, cujos bastidores da rodagem Anderson filma a preto e branco, e no respetivo formato de imagem, bem como o trabalho criativo do dito, tudo acompanhado por um narrador.

A moda agora é o “meta”, e “Asteroid City” não o podia ser mais. E é também o filme em que Anderson (que o escreveu com Roman Coppola) leva mais longe do que nunca as suas idiossincrasias estéticas, visuais e referenciais, e o seu gosto pelo decorativismo maníaco do pormenor, pela geometria cinematográfica tirada a regra e esquadro, pela arrumação milimétrica no interior de cada plano, pelo “pastiche” cultural e pela paródia gentil a uma época, ao seu espírito específico e aos locais que a representavam ou simbolizavam (ver os anteriores “O Grande Hotel Budapeste” e “Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun”). Isto sem falar na abundante “americana”, levada ao absurdo (a máquina que além de sandes e sumos, também faz Martinis e vende lotes de terreno).

É como se Wes Anderson quisesse aqui exceder-se a si mesmo, “to out-Anderson himself”, como alguém notou. Em termos de referências, o filme é cada cavadela, cada minhoca. Por ali passam o cinema de ficção científica e espionagem dos anos 50 sobre invasões alienígenas, a ameaça atómica e o perigo comunista, a contiguidade criativa entre a Broadway, Hollywood e a televisão nascente, os desenhos animados de Chuck Jones (ver o “road runner” que aparece de quando em quando, só falta mesmo o coiote), o “western” clássico através das suas paisagens, e fitas como “A Conspiração do Silêncio” e “Os Inadaptados” (esta pela presença de Scarlett Johansson no papel de uma atriz de sugestões “marilynescas”).

Só que toda esta acumulação (Anderson é um “hoarder” cinematográfico, embora arrumadíssimo, meticulosíssimo e imaculado) redunda num filme onde a forma é tudo e o miolo quase nada, que se limita a agradar à retina e a satisfazer o espírito caça-referências. “Asteroid City” é só conceito e estilo, desprovido de vibração emocional, vazio de estímulo intelectual ou de valor de entretenimento, embalsamado na auto-indulgência e no perfeccionismo microscópico do seu realizador. Uma fita átona e hirta, tão seca como o deserto em que se ambienta e o sentido de humor que contempla, e posta entre duas enormes e irónicas aspas.

O elenco que povoa este filme com identidade visual definida a intensas cores pastel (salvo as sequências “exteriores” a preto e branco) é de respeito, incluindo Tom Hanks, Steve Carell (que substituiu Bill Murray à última hora), Willem Dafoe, Matt Dillon, Jason Schwartzman, Hope Davis, Edward Norton ou a citada Scarlett Johansson, vários deles interpretando uma personagem e o “ator” que lhe dá corpo na peça televisiva. E quase todos eles não passam de bonecos unidimensionais e palradores, que evoluem por este enorme, detalhadíssimo, excêntrico e irrelevante diorama animado que se chama “Asteroid City”.