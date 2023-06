O Governo aprovou esta quinta-feira a resolução que “procede à reprogramação” dos encargos plurianuais e autoriza despesa adicional à Lusa, a qual passa a ter uma prestação de 14,3 milhões de euros este ano, a que acresce IVA.

Em comunicado, após a reunião do Conselho de Ministros, que teve lugar em Évora, cidade que será Capital Europeia da Cultura em 2027, é referido que “foi aprovada a resolução que procede à reprogramação dos encargos plurianuais e autoriza despesa adicional inerentes à compensação financeira pelo Estado à Lusa – Agência de Notícias de Portugal”.

De acordo com o documento, “por força da atual conjuntura externa e do consequente aumento de preços, a que acresce a valorização dos salários auferidos pelos trabalhadores da Lusa até 2026, visa-se alterar a compensação financeira decorrente do contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público atualmente em vigor, a qual passa a ser, em 2023, de 14,3 milhões de euros, valor ao qual acrescerá o IVA”.

Anteriormente, o valor era de 13,5 milhões de euros.