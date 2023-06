É fácil de adivinhar quais vão ser as primeiras palavras que o comissário da NBA, Adam Silver, vai dizer no Barclays Center, em Nova Iorque. “Com a primeira escolha do draft da NBA 2023, os San Antonio Spurs selecionaram Victor Wembanyama”. As dúvidas vêm a seguir. Os Charlotte Hornets, que deixaram de pertencer a Michael Jordan, agarram Brandon Miller ou optam por Scoot Henderson. O que vai sobrar para os Portland Trail Blazers? As primeiras picks do draft são as que mais entusiasmo geram. As fotografias com os bonés de cada equipa e com os fatos feitos à medida para aquela noite, as entrevistas e os abraços à família fazem parte do protocolo de uma noite de gala. Quando se esgotam as 58 escolhas, há alívio nos que foram chamados e desilusão nos que não ouviram o seu nome ser dito por Adam Silver.

Apesar de existir um lote de jogadores que, logo à partida, sabem que vão ser escolhidos, há outros que ficam de fora e que nem nem se dá pela existência deles. Jordan Haber é um desses casos. Nem o mais minucioso dos scouters era capaz de descobrir este jogador pelo simples facto de nunca ter praticado basquetebol na vida muito embora tenha conseguido ficar elegível para o draft 2023 da NBA.

No TikTok, Jordan explica como conseguiu. O jovem de 21 anos entrou em contacto com a NBA via email e apresentou toda a documentação necessária. O regulamento da liga permite que jogadores acima dos 19 anos e que tenham concluído um curso superior no ano do draft a que se candidatam podem ser elegíveis assim demonstrem essa intenção junto da NBA até 60 dias antes do draft. “Há uma janela de três, quatro meses para fazer isto”, explicou. “Por causa dessa janela poucas pessoas se candidatam, porque pensam que é uma perda de tempo e é preciso preencher alguns papéis”.

O facto de estar aberta a possibilidade de Jordan ser escolhido no draft, uma vez que a liga aceitou a candidatura, não significa que seja selecionado. Os jogadores com mais potencial passam por uma série de testes físicos e de entrevistas com os responsáveis das equipas, processo que Jordan não realizou por o seu talento não ter sido identificado. Aliás, nem todos os jogadores que passam por essa filtragem marcam presença no Barclays Center para a cerimónia. Este ano, apenas 24 jogadores vão estar, com a respetiva comitiva, no pavilhão que serve de casa aos Brooklyn Nets nos últimos anos. “Agora sou o Jordan Haber, membro da classe de 2023 do draft da NBA, em breve, da futura classe dos jogadores undrafted“, reconhece o TikToker no vídeo.

Mas nem só de histórias do draft está a ser feito o quotidiano da NBA nos últimos dias, com as primeiras mexidas nos plantéis a prometerem muitas mais alterações de peso até ao início da próxima temporada. Os Phoenix Suns deram o tiro de partida, ao garantirem a contratação do base Bradley Beal dos Washington Wizards em troca do consagrado mas já veterano Chris Paul, Landry Shamet e várias escolhas de segunda ronda do draft. Mas os Wizards não ficaram por aqui, entrando num outro negócio a envolver três equipas onde recebem Tyus Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala e mais uma escolha de segunda ronda do draft deixando ir Porzingis para os Boston Celtics (mais uma escolha de primeira ronda do draft no próximo ano) e Marcus Smart para os Memphis Grizzlies.