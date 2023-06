Em atualização

António Costa, que está na Assembleia da República no debate preparatório do Conselho Europeu, começa por referir que a Europa tem de se manter como “um continente aberto” e deixa claro que Portugal e a União Europeia são “exportadores” para alertar: “Não queremos protecionismo” e “se a UE quer ser ator relevante à escala global tem de se esforçar por ter amigos, aliados e parceiros fora do espaço europeu”. Na oposição aproveita-se para tocar no caso da escala de Costa na na Hungria, para ver a final da Liga Europa, ao lado do nacionalista e conservador Viktor Orbán. Mas sobre isto o primeiro-ministro nada disse — sublinhou apenas que mantém posição sobre estados membros que violam regras do estado de direito, nomeando Polónia e Hungria.

Deixando “claro que a Europa tem de reforçar autonomia estratégia passando a produzir o que deixou de produzir e não ficando tão independente de economias longínquas”, Costa recordou o “maior acordo económico à escala global UE e MercoSul”, mas focou-se no caso do défice.

O primeiro-ministro focou-se na questão da redução do défices e dívidas, mas deixou claro que estes devem ser “ajustados”, dando o exemplo de Portugal, a forma como reagiu à pandemia da Covid-19 e dando como exemplo o facto de a economia estar a crescer, bem como o desemprego.

Após a intervenção inicial, os partidos questionam António Costa sobre a Europa, com João Paulo Rebelo, do PS, a começar por destacar a presença de Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu na Assembleia da República, e para acusar “partidos com argumentos populistas que apenas contribuem para criar dúvidas a quem pode cair nessa armadilha”. “Não queremos uma Europa isolada, queremos uma Europa aberta ao mundo e a acordos”, realçou o deputado socialista em concordância com o primeiro-ministro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O PSD, pela voz de Miguel Santos, é o primeiro a trazer o tema da paragem na Hungria para ver a final da Liga Europa. Além de colocar em causa as justificações de António Costa para a viagem, diz que “ninguém viu o abraço a Mourinho” e que o primeiro-ministro usou os “meios do estado para fazer o seu pit stop em Budapeste”. É uma “progressiva lenga-lenga a justificar os acontecimentos”, aponta.

“Cada um escolhe os amigos que quer. André Ventura também é amigo e devem ser os únicos amigos de Viktor Orbán”, diz enquanto é apupado pela bancada do Chega com a garantia de que há mais amigos. “O que é que está a engendrar em termos europeus com Viktor Orbán?”, questiona.

A referência ao caso não ficou pelo PSD e surgiu também na bancada da Iniciativa Liberal, onde o deputado Bernardo Blanco perguntou muito concretamente pelo motivo desta escala em Budapeste não estar na agenda pública do primeiro-ministro.

Já o Chega foi por outro lado, tocando também no tema da Hungria mas pela recomendação do Parlamento Europeu que defende que “a Hungria não é uma democracia” e, por isso mesmo, não pode rodar com os restantes estados membros nas presidências da União, afirmou Diogo Pacheco Amorim. O deputado perguntou a Costa se Portugal apoiará esta recomendação, atacando a ideia de “uma democracia ser a cada momento o que uma maioria conjuntural quiser e quando quiser”. Pacheco Amorim questiona o “conceito de democracia” do Parlamento Europeu, atira a uma “democracia de geometria variável determinada por maiorias conjunturais” e defende o Governo conservador e nacionalista de Viktor Orbán que foi, recorda, “eleito por dois terços dos votos”.

Seguiu-se Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, que alertou para o crescimento da extrema-direita na Europa e para criticar António Costa sobre o facto de ter visto o jogo ao lado de Viktor Órban. O deputado bloquista refere que o primeiro-ministro húngaro é um dos “piores exemplos da Europa”, até pelo facto de “não respeitar a democracia”. Afirma que a forma como António Costa chegou à Hungria é o menos importante e referiu que o primeiro-ministro tem “feito a promoção de linhas vermelhas inultrapassáveis [em Portugal], mas numa qualquer final de um jogo de futebol vai-se sentar ao lado de Viktor Órban”.

Inês Sousa Real argumentou exatamente da mesma forma, frisando que Portugal não se podia ter sentado ao lado de um “ultraconservador”. É uma “consternação” para o PAN, que “esperava mais de Costa” por acreditar que “Portugal não estaria presente”. Rui Tavares, do Livre, focou-se na questão de migrantes, mas não esqueceu Viktor Órban e atacou ainda o PSD pela antiga ligação do húngaro ao PPE.

António Costa está, esta tarde, na Assembleia da República para o debate preparatório do Conselho Europeu e será questionado pelos deputados sobre o tema da escala em Budapeste, não prevista na agenda oficial, para ver a final da Liga Europa ao lado de primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, na tribuna de honra, como o Observador noticiou.

A paragem aconteceu a caminho de Chisinau (Moldávia), da II Cimeira da Comunidade Política Europeia, altura em que o primeiro-ministro marcou presença em Budapeste para assistir à final da Liga Europa que colocou frente a frente Sevilha e Roma, a 31 de maio. Na Puskás Aréna, onde decorreu a partida, António Costa esteve sentado ao lado do primeiro-ministro da direita conservadora e nacionalista, Viktor Orbán, na tribuna de honra. Esta deslocação não foi colocada na sua agenda pública.

Mas no debate também se falou de imigração, com Chega a atirar ao Governo pela imigração ilegal. “Será por imposição da UE que aceitaremos seja quem for a entrar dentro da nossa casa?”, perguntou o deputado Bruno Nunes que avisou que o partido pondera apresentar queixa no Tribunal Europeu de Justiça “por violação constante do espaço Schengen. Estão a pôr em causa fronteiras europeias e em em causa segurança das nossas famílias e nossas gentes”.