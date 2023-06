A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recebeu 6.900 reclamações no primeiro trimestre do ano, abaixo das 7.586 recebidas no mesmo período do ano passado, foi esta quinta-feira divulgado.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, o regulador de energia recebeu 6.900 reclamações nos primeiros três meses deste ano, um aumento de 2,5% face às 6.734 recebidas no trimestre anterior.

Contudo, olhando para os dados divulgados pela ERSE no ano passado, o número de reclamações diminuiu face às 7.586 recebidas no primeiro trimestre de 2022.

“O Livro de Reclamações Eletrónico foi a origem de 79% das reclamações recebidas na ERSE, no 1.º trimestre de 2023, tendo sido utilizado o Livro de Reclamações em papel para os restantes 21% das reclamações apresentadas por este meio”, detalha o regulador.

No primeiro trimestre deste ano, a ERSE recebeu 1.196 pedidos de intervenção sobre casos concretos, tendo o setor elétrico registado o maior número de solicitações (82,2% do total).

“A faturação mantém-se como o tema predominante, também neste tipo de intervenções. Em “outros” foram incluídos temas como o contrato de fornecimento, o autoconsumo, ligações às redes, qualidade de serviços”, explica.

A maioria dos pedidos chegam à ERSE principalmente por e-mail ou através de formulário na internet.

“O tratamento e resposta a 96% destes processos, no primeiro trimestre de 2023, ocorreu em prazo inferior a 90 dias úteis”, avança.

Depois da intervenção da ERSE, 94% dos processos foram considerados resolvidos e em 37% destes casos em concreto, as pretensões dos consumidores foram total ou parcialmente satisfeitas e, em 23%, foi prestada a informação necessária ao esclarecimento do consumidor.

O regulador registou ainda a entrada de um total de 1.329 pedidos de informação, uma redução de 14% face ao trimestre anterior, sendo a eletricidade o setor com maior número absoluto de solicitações por parte dos consumidores (61,9%), seguido do gás natural (12,1%).

No entanto, calculando o número de pedidos de informação por cada mil clientes, verifica-se que o setor do gás natural foi o que apresentou um valor superior, segundo a ERSE.