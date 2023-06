Os trabalhadores da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INMC) rejeitaram, em plenário, a proposta de aumentos salariais da administração e ameaçam com ações de luta caso esta não seja melhorada até dia 5 de julho, disse esta quinta-feira a fonte sindical.

Segundo avançou à Lusa o dirigente sindical Ricardo Neves, os trabalhadores reuniram-se em plenário no dia 19 e “rejeitaram a proposta da administração, por estar distante da proposta das organizações sindicais, que defendem um aumento de 100 euros para todos os trabalhadores”.

Ricardo Neves disse que, na quarta-feira, houve uma nova reunião com a administração, “que ficou de reavaliar a sua proposta até à próxima reunião, dia 5 de julho”.

“Se até dia 5 não houver uma nova proposta que se aproxime à dos sindicatos, os trabalhadores terão de dar uma resposta que inclui todas as formas legais de luta, incluindo a greve”, avisou o dirigente sindical.

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da INCM varia entre os 42 euros e os 70 euros, ficando assim aquém do valor reivindicado pelas organizações sindicais SITE-CSRA e SITE-Norte (sindicatos trabalhadores das indústrias transformadoras, energia e atividades do ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas e do Norte) e SINTTAV – Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais.

A ICNM conta com perto de 730 trabalhadores em Lisboa, Porto e Coimbra, segundo Ricardo Neves.

Entre as principais funções da INCM estão a produção de documentos como o cartão de cidadão ou o passaporte, a cunhagem de moeda, a autenticação de metais preciosos, a edição do Diário da República e a publicação de obras da língua e da cultura portuguesa.