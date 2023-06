Apesar de se ter declarado “pronto para o desafio” do Grande Prémio dos Países Baixos, Miguel Oliveira ainda tem uma lesão no ombro para resolver. A queda nos testes do Grande Prémio da Alemanha podia ter agravado a condição do piloto português. No entanto, o corredor da RNF Aprilia voltou aos pontos com o décimo lugar e a satisfação de terminar uma corrida longa de novo. Sorrindo perante pequenas vitórias, as expectativas nesta fase parecem mais moderadas.

“Não chego aqui a 100%, como gostaria, mas isso já sabíamos de antemão. Vai ser mais uma corrida de preparação para a segunda metade da época. Esperar que estas cinco semanas sejam de evolução e chegar bem preparado fisicamente para Silverstone”, explicou Miguel Oliveira à SportTV, revelando que pretende usar a pausa do campeonato, que só retoma no início de agosto, para melhor a condição física. Ainda assim, o piloto tinha pela frente um desafio exigente. “Este circuito costuma ser bastante físico para nós”.

Neste momento, à entrada Grande Prémio dos Países Baixos, o top 4 da classificação do Mundial de MotoGP é composto por quatro motos da Ducati. “Sabemos que as intenções de eu estar no projeto é de ajudar a que tudo tome uma outra dimensão. Esse é o objetivo da Aprilia também em ter uma equipa satélite, não só ter motas a recolher informação, mas também informação que lhes ajude a tomar uma direção para o futuro”, explicou Oliveira. “Ainda há um fosso bastante grande entre nós e a Ducati, é esse fosso que temos de preencher para chegar o mais acima possível”.

Foi precisamente uma Ducati, a de Marco Bezzecchi, que rodou mais rápido na primeira sessão de treinos livres (01.32,246). Seguiram-se a Aprilia de Maverick Viñales (01.32,560) e a Ducati de Álex Márquez (01.32,614). Miguel Oliveira terminou com o 15.º melhor tempo (01.33,673), muito embora, a dez minutos do fim, se encontrasse a 0,948 do líder e na 11.ª posição.

Esta temporada, os tempos obtidos na primeira sessão de treinos livres servem para, combinados com os da segunda sessão, apurar diretamente dez pilotos para a Q2. Na quinta-feira, de uma reunião extraordinária com corredores, responsáveis das equipas e da prova, saiu a decisão de, em 2024, apenas a segunda sessão de treinos livres contar para o acesso direto ao Q2. A mudança face ao que acontece este ano deve-se às queixas dos pilotos pela falta de oportunidades para fazerem testes nas motos sem serem penalizados competitivamente com essas experiências.

Ainda sem essa mudança, que até se chegou a pensar que pudesse ser aplicada já em Silverstone, Francesco Bagnaia, que arrancava para a segunda sessão do dia com o 12.º melhor tempo, subiu a décimo arredando Aleix Espargaró dos lugares desejados por todos. Nos primeiros lugares não havia alterações, mas Miguel Oliveira vinha a subir o ritmo da Aprilia, chegando ao 11.º posto, a 20 minutos do fim, para, pouco depois, Jack Miller passar a ocupar lugares de acesso direto à Q2, voltando a arredar Bagnaia, líder do Mundial, para fora dos primeiros.

Slowly starting to click into fast lap mode! ????@_moliveira88 is making good progress up towards the top 10! ????#DutchGP ???????? pic.twitter.com/uuBwcj9hji — MotoGP™???? (@MotoGP) June 23, 2023

No dez minutos finais, a frequência das mexidas na classificação foi mais intensa, mas ninguém se aproximou do 01.32,246 de Bezzecchi. Bagnaia subiu a sétimo e Fabio Quartararo a quarto. Miguel Oliveira ia caindo posições face ao que tinha recuperado, mas não tantas quanto Takaaki Nakagami, que começou com a sétima melhor marca e desceu para 12.º.

Marc Márquez seguia em 16.º e não estava a arriscar nada para melhorar. No entanto, o espanhol acabou por cair a três minutos do fim. Miguel Oliveira, por sua vez, saltou para 11.º. O português não foi a tempo de conseguir arrancar outra volta e acabou por descer a 13.º. Bezzecchi conseguiu ainda bater o seu próprio registo, o que salvaguardou a liderança (01.32,063). Jorge Martín (01.32,193) foi segundo e Jack Miller (01.32,2180) acabou em terceiro. Francesco Bagnaia, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Brad Binder, Luca Marini e Álex Márquez foram os restantes corredores a garantirem desde já lugar na Q2 deste sábado.

He's unbeatable so far! ???? Bez does the double on Friday to top practice! ????#DutchGP ???????? pic.twitter.com/qxEtmSsL7k — MotoGP™???? (@MotoGP) June 23, 2023