O vereador do desporto da câmara de Lisboa, Ângelo Pereira, fez uma proposta para que o Sporting receba 400 mil euros de apoio, quando o primeiro pedido do clube era de 300 mil euros por 60% do projeto, o máximo permitido. A proposta, que será votada na reunião de câmara desta sexta-feira, está a ser contestada pela oposição não pelo mérito do projeto ao qual se destinam as verbas, mas por o valor ter sido revisto e poder violar as regras publicitadas no Boletim Municipal de 8 de julho de 2021, que o Observador consultou.

O dinheiro solicitado pelo Sporting destina-se à “construção do Centro de Otimização Desportiva no Pavilhão João Rocha”, que terá como função “dar apoio ao treino dos jovens atletas da formação das diversas modalidades do clube”. A oposição ao Executivo de Carlos Moedas não questiona os méritos do projeto, mas denuncia a irregularidade que o apoio pode significar.

Na proposta, o vereador do Desporto Ângelo Pereira propõe que seja atribuído ao Sporting Clube de Portugal um “montante global de 400.000,00 euros”, justificando o apoio financeira no “EIXO 3, MEDIDA 12”. É precisamente aqui que surgem os problemas levantados pela oposição.

Ora, no primeiro pedido do Sporting, enviado a 7 de julho de 2022, o clube solicita 300 mil euros, que corresponderiam a 60% do projeto. Já num segundo pedido do Sporting, enviado à autarquia a 16 de janeiro de 2023, o clube pedia 400 mil euros por 60% do mesmo projeto, que assim já teria encarecido cerca 166 mil euros em seis meses (de um valor total 500 mil euros para 666 mil euros).

Depois disso, os serviços da autarquia fizeram um cálculo em que chegaram à conclusão que o Sporting, afinal, ia gastar 733.664,20 euros, não sendo percetível como a câmara de Lisboa chegou a esse número. O que ainda torna mais indecifrável o valor é que no Orçamento do Sporting, que será votado este sábado, o custo previsto para o Centro de Otimização Desportiva são 642 mil euros, um valor abaixo do que o clube comunicou à autarquia quando enviou o pedido e ainda mais abaixo do que a autarquia calculou e que está vertido na proposta do vereador do Desporto.

Nas regras publicitadas no Boletim Municipal está escrito que o valor pode ser superior a 60% “desde que devidamente fundamentado e justificado sendo a sua aprovação realizada em função da qualidade, importante e viabilidade do projeto e do respetivo caderno de encargos”.

Neste caso, é o próprio vereador a dar a justificação na proposta levada a reunião de câmara: “Porquanto se entendeu que, sendo o valor do investimento substancial, constitui um esforço financeiro de grande dimensão para o clube e face ao histórico de apoios financeiros à instituição se encontram presentes garantias de boa utilização dos fundos públicos”. A questão é que esta exceção existe para aumentar a percentagem de financiamento da autarquia, não para recalcular o custo que a entidade terá com a obra.

Noutras rubricas em que os clubes também podem ser apoiados (medida 10, de apoio a elaboração de projetos; e medida 11, de apoio à reabilitação e manutenção de instalações desportivas), o Sporting pede mais 60 mil euros em cada uma (eram 90 mil no primeiro pedido). Aí, há também uma falha do clube, nos dois pedidos — assinado pelo presidente Frederico Varandas e pelo vice-presidente Francisco Salgado Zenha: é que estava claro nas regras que “a entidade que entregar pedido de apoio no âmbito das medidas 10 e 11 do EIXO E, não poderá solicitar apoio, no mesmo ano, à medida 12 do mesmo EIXO”. Ora, o Sporting (o clube, não a SAD — que tem a gestão do futebol) candidatou-se às três medidas, o que o regulamento não permite.

O Observador enviou questões ao vereador do Desporto da câmara de Lisboa, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.