Cerca de 3.500 funcionários, espalhados por mais de 150 lojas, começaram, esta sexta-feira, uma semana de greve nos cafés da Starbucks nos Estados Unidos da América (EUA). O anúncio foi feito no site da comissão de trabalhadores Workers United, que denuncia o que diz ser o “tratamento hipócrita dos trabalhadores LGBTQIA+”. O motivo? A multinacional ter-se-á recusado a colocar decorações alusivas à comunidade, que celebra em junho o mês do orgulho.

STRIKE WITH PRIDE! Seattle Roastery leads nationwide Starbucks strike over Starbucks’ hypocritical treatment of LGBTQIA+ workers. Over 150+ stores and 3,500 workers will be on strike over the course of the next week.

— Starbucks Workers United (@SBWorkersUnited) June 23, 2023