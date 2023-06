Real by Casa da Calçada

Rua do Bonjardim 185. Tel.:+351 912 551 909. 23 de junho, 65€ por pessoa no restaurante, com bebidas incluídas. Reservas aconselhadas.

Para um estômago de São João bem forrado: todos os elementos tradicionais — as sardinhas, o chouriço, os manjericos — fazem parte do menu especial que o Real by Casa da Calçada preparou para festejar os Santos Populares no Porto, esta sexta-feira, 23 de junho. Um “arraial de sabores”, como lhe chamam, que se concentra numa refeição de quatro passos (65€ por pessoa com bebidas incluídas): um cocktail e couvert para dar início aos festejos; salada mista, sardinha marinada com pimento assado, bola de sardinha, e chouriço assado nas entradas; rojões de porco bísaro no prato principal; e o manjerico especial que vem dar um final doce à refeição. Na Cafetaria Real, mesmo ao lado, o São João também marca presença, com música, caldo verde, bifanas, bolas de sardinha e, claro, finos.

The Lodge Hotel Porto

Para uma noite São Joanina com a melhor vista: é de olhos postos no Douro e no fogo artifício que o The Lodge Porto Hotel, em Vila Nova de Gaia, celebra a noite de São João. O programa criado pela unidade de cinco estrelas inclui ainda um menu especial, que inclui, nas entradas, desde croquetes a pastéis de bacalhau, passando depois ao caldo verde, ao chouriço, às sardinhas e carnes a sair do grelhador — incluindo a perna de porco assada à Bairrada. Churros e farturas, uma seleção de vinhos e um arraial até à uma da manhã completam a experiência de 125€. Se quiser ficar dormir, aproveite o pack São João de duas noites (23 e 24 de junho), que inclui a participação no jantar e festa, no valor de 920€ para duas pessoas.

Torel Sunset Sessions

Torel Avantgarde, Rua da Restauração 336, Porto. Todas as sextas-feiras, das 18h30 às 21h30, até 28 de julho. Torel Palace Lisboa, Rua Camara Pestana, 23. Todas as quintas-feira, das 18h30 às 21h30, até 27 de julho. Entrada livre.

Para aproveitar bem os finais de tarde de verão: até ao final de julho, celebre a entrada no fim de semana com as Torel Sunset Sessions do Torel Avantgarde — a varanda do arte boutique hotel de cinco estrelas no Porto será ponto de encontro para dança e copos, ao pôr do sol, com música de vários DJ convidados, como Jorge Romão (GNR), Semedo, Bruma ou João Azevedo. Quando a fome apertar, é no Tenro by Digby que sacia o apetite, com vista privilegiada sobre a cidade. Se estiver por Lisboa, aproveite as sessões de quinta-feira do Torel Palace Lisbon — acontecem no mesmo registo: no terraço da charmosa unidade do Campo de Santana, com DJ e músicos convidados (Kokeshi, Sheri Vari, Señor Pelota ou Rafael da Cruz) e com possibilidade de provar as sugestões dos novos restaurantes Black Pavillion e 2Monkeys, “fun fine dining”. Até 28 e 27 de julho, respetivamente. Entrada livre.

Exposição Álvaro Siza

Rua de Azevedo De Albuquerque 1, Porto. Segunda-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h. Terça-feira a sexta-feira, das 13h às 14h e das 14h às 18h30. Sábado, das 14h às 19h. De 22 de junho a 29 de julho. Entrada livre

Para conhecer o outro lado de Siza Vieira: “Queria Ser Escultor” põe a nu a outra vocação do mais reputado e premiado arquiteto português, responsável pela Piscina de Marés, em Leça da Palmeira, pelo Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, mas também por muitas outras obras espalhadas por todo o mundo, de Espanha, ao Brasil, Coreia do Sul ou Estados Unidos. Falamos, claro, de Álvaro Siza Vieira, que nunca escondeu que preferia ter sido escultor, desenvolvendo, ao longo da extensa carreira, desenhos e esculturas, algumas das quais pensadas para serem expostas nos edifícios que projetou. É este conjunto de trabalhos que, de 22 de junho a 29 de julho, estará em exibição na Cooperativa Árvore, a propósito dos 60 anos da mesma, mas também por ocasião dos 90 anos de Siza Vieira, celebrados a 25 de junho.

Café Social

Rua Pinto Ferreira 32B Lisboa. Tel.: 913 045 989. Segunda-feira a sábado, 8h às 22h. Terça-feira, das 8h às 18h. Domingo, das 8h às 15h.

Para provar novos sabores num brunch de domingo: um ano depois da abrir portas na Ajuda, o Café Social — que pretende estabelecer uma versão mais moderna do típico “café de bairro” — renova a carta. Mantendo a inspiração mediterrânea, aposta na introdução de novos ingredientes — desde o za’taar, aromática do Médio Oriente, ao sumagre, uma baga que cresce no norte África e na Ásia, ou o melaço de romã — e em novos pratos, como a galinha marinada e grelhada ou os social tacos. Junta-se ainda o novo brunch de domingo (15€), das oito ao meio-dia, que junta opções improváveis, desde a french toast de pão de brioche, revestida com açúcar, baunilha e raspas de limão, servida com queijo ao shakshuka. Conte ainda com mais bebidas, desde novos cocktails a vinhos.

Rota Gastronómica da Cereja do Fundão

Até 2 de julho. Vários restaurantes.

Para provar criações de chefs com a mais adorada fruta da época: a Rota Gastronómica da Cereja do Fundão, iniciativa que decorre integrada na Campanha da Cereja do Fundão, viaja às regiões da Grande Lisboa e do Grande Porto, trazendo a dezenas de restaurantes das duas cidades criações de reconhecidos chefs que partem, precisamente, da estimada fruta de época — dando origem a sugestões como gaspacho de cereja com esférico de queijo camembert ou peito de pato, cenoura, espargo, molho de foie-gras e cereja do Fundão. Entre os espaços gastronómicos encontram-se, por exemplo, a Fortaleza do Guincho, o LAB by Sergi Arola, o Midori, Kappo, Izakaya, Lota da Esquina, todos em Cascais; o Bicho Mau, Brilhante, Pica Pau, Zunzum, Taberna do Calhau, Taberna da Rua das Flores e Antiga Camponesa, Encanto ou Cura, em Lisboa; ou ainda o Almeja, o Euskalduna, o Le Monument, O Marmorista, ou o Seiva. Pode consultar aqui a lista completa de restaurantes que aderiram à iniciativa.

Pop Up Store ModaLisboa

Largo de São Julião 16. De segunda a sexta-feira, das 11h às 18h. De 30 a 30 de junho.

Para pensar o armário de verão: entre 20 a 30 de junho, as criações para a estação quente de 12 designers nacionais vão estar no número 16 do Largo de São Julião, naquela que é a nova pop-up store da ModaLisboa. Nesta iniciativa, conte com a presença de Béhen, Constança Entrudo, Hibu, Dino Alves, Duarte, Filipe Augusto, Luís Carvalho, Maria Clra, Nuno Baltazar, Luís Buchinho, Ricardo Andrez ou Joaquim Quaresma.

Festival de Forró

De 23 a 25 de junho, Jardim Municipal de Oeiras e centro histórico de Oeiras. Bilhetes a partir de 15€.

Para dançar a alegria: DJ, desfiles de bloco, workshops de dança vão tomar conta do Jardim Municipal de Oeiras com a edição de estreia do Verão d’O Baião Vai — Festival do Forró, promovido pelo Centro Cultural e Escola de Dança Espaço Baião. De sexta-feira, 23 de junho, a domingo, 25, a programação, que se estende ao centro histórico de Oeiras, é tão animada quanto extensa, com dezenas de opções que arrancam de manhã e só terminam de madrugada. Dos DJ set de Forró, ao desfile do bloco Quem Nem Jilô, sem esquecer o concerto ao vivo da Sultopia, consulte aqui a programação completa. Bilhetes a partir de 15€.

Santini

Praça Dom Luís I 31 Lisboa. Tel.: 21 483 5929. Todos os dias, das 11h e as 24h.

Para desfrutar dos sabores da estação na nova Santini: a Praça Dom Luís, no Cais do Sodré, está mais fresca e doce, com a abertura de mais uma gelataria da popular marca que nasceu em 1949. Mantém a mesma carta de princípios, da qual fazem parte a qualidade e inovação, refletidos nos sabores característicos aqui expostos. A sazonalidade continua, em parte, a ditar a oferta, aproveitando-se o que a estação dá para o lançamento de novas sugestões — a propósito disto, relembramos que os gelados de meloa, de morango ou de cereja estão agora disponíveis. Para desfrutar a caminhar ou numa das duas esplanadas desta nova casa Santini.

Cavalariça Évora

Palácio dos Duques de Cadaval, R. Augusto Filipe Simões, 7000-845 Évora. Quarta-feira a domingo, das 13h às 14h30 e das 19h às 22h30.

Para comer (bem) entre azulejos bonitos: a Cavalariça Évora arranca a temporada de verão com novidades no espaço e na carta. Pensado por Louis Benech, arquiteto paisagista, o pátio de inspiração mourisca está terminado e, assim, um ano após a abertura oficial do restaurante, inserido no Palácio Duques de Cadaval, já é possível desfrutar da experiência gastronómica com todas as fontes com azulejos marroquinos a funcionarem. Dessa experiência gastronómica, que parte do produto e da tradição da região alentejana, podem fazer parte os best-sellers — o escabeche de coelho ou a tortilha — mas também algumas das novidades criadas pelo chef Bruno Caseiro, como o choco salteado, batata nova ao sal, molho fumado de tinta de choco, esparregado; ou o prato vegano, couve-flor caramelizada, com feijão-frade, pinhão e ervas aromáticas.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.