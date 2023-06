Foi a 30 de maio de 2019 que Ankush Dutta deu entrada no Roseate House, hotel de cinco estrelas junto ao aeroporto IGI de Deli, na Índia. Tudo indicava que ficaria apenas uma noite, mas acabou por residir na unidade ao longo dos dois anos seguintes. Ao todo, foram 603 noites, até ao checkout, em janeiro de 2021. Quanto é que pagou? Nada.

A notícia foi avançada só agora pelo Indian Express, que detalha que foi numa verificação dos registos do hotel que o esquema — realizado em conluio com funcionários da unidade, incluindo um gerente da receção — foi descoberto. Natural de Guwahati, o homem deve ao hotel um total de 64 mil euros. “As contas foram falsificadas para ocultar as dívidas reais pendentes”, referia a queixa policial.

Além de Ankush, o hotel também apresentou queixa contra os funcionários que, alegadamente, terão colaborado com o homem e cometido crimes de conspiração e falsificação. Alguns elementos da equipa, indica o The Guardian, terão sido subornados para manipularem os softwares internos da unidade hoteleira. Ninguém foi, até ao momento, preso, indica a BBC, que acrescenta que o caso foi apresentado à polícia a 24 de maio.

O Indian Express indica já está em curso uma investigação policial. “Segundo as regras do hotel, se um hóspede deve 50 mil rupias ou mais ao hotel, a equipa deve informar os gerentes e exigir o pagamento ao hóspede. No entanto, isso não foi feito no caso de Dutta. Acreditamos que Prakash [o gerente da receção] falsificou os registos. Ele até terá removido os nomes de Dutta de relatórios diários onde estavam registadas as suas contas de hotel”, detalhou fonte da polícia.