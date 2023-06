Uma idosa de 79 anos ficou sem acesso à reforma depois de perder o controlo dos seus dados pessoais quer no Portal das Finanças, quer na Segurança Social. Tudo começou em março, quando “alguém entrou no site das Finanças com as passwords da minha mãe, fez a Chave Móvel Digital e mudou o NIB”, detalhou a filha da mulher que sofre de Alzheimer ao explicar à RTP como é que os 1.123 euros de pensão foram parar a outra conta.

Ao verificar, através da Segurança Social Direta, que a transferência bancária da reforma tinha sido efetuada para um NIB que não conhecia, a filha ligou para a Segurança Social. Disseram-lhe para “ficar descansada, que quando o dinheiro entrasse numa conta que não fosse em nome” da sua mãe voltava “para trás”. Mas isso não aconteceu e a família acabou por perceber que a conta que recebeu, indevidamente, o dinheiro pertencia à Moey, da Caixa de Crédito Agrícola. À Antena 1, essa instituição bancária confirmou que uma conta Moey é, precisamente, aberta em exclusivo através da Chave Móvel Digital.

Quando os 1.123 euros entraram nessa conta “foram, no mesmo dia, transferidos para uma conta Revolut”, cujo titular tinha um nome “perfeitamente português”, afirmou a filha da idosa. Cerca de três meses depois, em junho, a reforma da idosa voltou a ser desviada, mas, desta vez, com recurso a um método diferente. O suposto burlão conseguiu acesso após ter feito um pedido para recuperar a palavra-passe da Segurança Social por carta.

Face a este caso — que já está a ser investigado pela Polícia Judiciária — a Agência para a Modernização Administrativa anunciou, segundo a RTP, que vai estudar um reforço da segurança da Chave Móvel Digital para que se evitem as burlas como esta.