O Papa Francisco exortou esta sexta-feira, numa mensagem em vídeo, os jovens a que “não percam a ilusão da vida”, para que nunca se tornem “aborrecidos“.

Numa mensagem divulgada na página da Jornada Mundial da Juventude na Internet, o pontífice dirige-se a todos os colaboradores e voluntários que estão envolvidos na preparação do encontro agendado para agosto em Lisboa, agradecendo o trabalho que desenvolvem.

Agradeço-vos o trabalho. Agradeço-vos, sobretudo, a ilusão“, diz o Papa na mensagem, acrescentando: “Nunca percam a ilusão da vida, porque a ilusão é o que (…) faz andar para a frente. A ilusão é o que vos dá alegria“.

Na mensagem, Francisco agradece também a “generosidade” destes jovens, considerando-a “um vinho nobre”.

Se alguém a perde, a vida torna-se muito medíocre, muito aborrecida. Porque a generosidade puxa-nos para cima, mas (…) não se estuda nos livros. A generosidade vai-se desenvolvendo como vocês estão a fazer, a trabalhar por uma causa”, acrescentou o Papa Francisco.

O chefe da Igreja Católica é esperado em Portugal entre 2 e 6 de agosto, para participar na Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de 650 mil jovens.