A cooperativa Largo Residências, que terá de deixar, em setembro, o quartel em Lisboa onde está desde 2020, gostava de se mudar para o Hospital Miguel Bombarda, mas ainda não conseguiu convencer quem o pode decidir.

O desejo é manifestado por Marta Silva, diretora artística da cooperativa, responsável pelo festival Bairro em Festa, que, na edição deste ano, propõe uma centena de atividades, até domingo, em três locais do eixo da Avenida Almirante Reis: Largo do Intendente, Campo dos Mártires da Pátria e Quartel do Largo do Cabeço de Bola, onde o Largo Residências está alojado desde 2020.

Estamos a tentar transpor este projeto para o Hospital Miguel Bombarda, só que ainda estamos no triângulo das negociações“, disse Marta Silva, acrescentando que falta convencer “todas as frentes que têm de decidir de que mais vale uma ocupação que cuida e evita que o espaço se deteriora do que aquilo que está a acontecer ali”.

A diretora artística contou que visitou há duas semanas o hospital, encerrado em 2012, e constatou que está a ser engolido pela natureza.

“É um crime público deixar edifícios vazios, à destruição”, denunciou.

Classificado como património cultural, o Hospital Miguel Bombarda – edifício construído no século XVIII e que integra a lista de devolutos do Estado – é o espaço “mais óbvio”, em localização e dimensão, e que “faz mais sentido” para acolher o Largo Residências, que tem como missão contribuir para o desenvolvimento local, através da inclusão social e de práticas de sustentabilidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionada pela agência Lusa, a Câmara Municipal de Lisboa disse, em março, que está a analisar um Pedido de Informação Prévia sobre o Hospital Miguel Bombarda para “aferir a viabilidade de uma intervenção que inclui habitação, comércio, serviços e equipamentos”.

A autarquia adiantou ainda que iniciará “brevemente” um estudo para avaliar o estado de conservação dos edifícios do hospital.

Neste contexto, a cooperativa Largo Residências admite bater a outras portas, como a Santa Casa da Misericórdia ou fundações que tenham património.

Uma coisa é certa: quer ficar no mesmo território porque “a missão ainda não está terminada”, justificou Marta Silva, acrescentando que “na Colina de Santana, ainda há muitos espaços devolutos”.

“A vulnerabilidade continua toda cá. No fundo, acrescentou-se luxo a este território, mas quem cá estava não desapareceu por completo. Continua a ser um bairro envelhecido, (…) com muitos migrantes e sem condições “, descreveu.

Reclamando que o Largo Residências é “uma mais-valia para todos e para a cidade como resposta a vários problemas sociais“, os quase 1.500 subscritores de uma petição na internet exigem aos órgãos do poder local para defendam a sua “existência e continuidade”, num espaço próximo do quartel “com condições adequadas e similares”.

Dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, à presidente da Assembleia Municipal de Lisboa e à presidente da Junta de Freguesia de Arroios, a petição sublinha que, desde outubro de 2022, mais de 140 trabalhadores do setor sociocultural desenvolvem, em permanência, mais de 40 projetos em várias áreas de intervenção, no devoluto quartel que foi ocupado pela GNR até 2015 e que agora será adaptado para habitação acessível.

O Largo Residências sabia que a permanência no Cabeço de Bola seria temporária mas contava ter mais tempo para preparar a saída.

O PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) veio acelerar o processo e agora a cooperativa tem até fim de setembro para deixar o espaço.

Marta Silva não teme a mudança porque “ganha-se sempre alguma coisa”, mas também sabe que o ambiente gerado no quartel Cabeço de Bola “não é transponível”.