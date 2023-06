O novo diretor-geral da Saúde deverá ser conhecido até ao meio do mês de setembro. No entanto, não é de descartar a hipótese de Graça Freitas continuar no cargo depois desta data, uma vez que é frequente que os tempos de duração dos concursos ultrapassem os prazos previstos na lei. “Os prazos são meramente referenciais e há várias situações em que não são cumpridos”, sublinha, ao Observador, o advogado Paulo Veiga e Moura, especialista em direito administrativo.

O concurso para encontrar o novo diretor-geral da Saúde foi aberto pela Cresap (entidade que recruta candidatos para cargos de direção superior do Estado) no dia 5 de junho, com caráter de urgência e de interesse público. Nesta modalidade, o procedimento concursal prevê um prazo para apresentação das candidaturas mais curto: de dez dias úteis — e que terminou a 20 de junho.

