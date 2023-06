O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, afirmou esta sexta-feira, na Cimeira para um Novo Pacto Financeiro Global, em Paris, que o ressentimento em relação ao ocidente pela forma como os países africanos foram tratados durante a pandemia de Covid-19 ainda persiste.

Os países africanos “sentiram-se como pedintes quando precisaram de ter acesso a vacinas”, afirmou Ramaphosa, referindo que os países ocidentais “monopolizaram” as vacinas ao fazerem compras maciças.

“Isto criou ressentimentos e piorou” quando os países africanos quiseram fabricar as suas próprias vacinas. “Quando fomos à Organização Mundial do Comércio, houve muita resistência, uma enorme resistência”, referiu.

“Continuámos a dizer: o que é mais importante? A vida ou os lucros das vossas grandes empresas farmacêuticas?”, disse Ramaphosa, acrescentando que havia um sentimento comum de que “a vida no hemisfério norte é muito mais importante do que a vida no sul”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Presidente sul-africano também apontou o dedo às promessas dos países ricos aos países em desenvolvimento para os ajudar a adaptarem-se às alterações climáticas.

A promessa de disponibilizar 100 mil milhões de dólares (cerca de 92 mil milhões de euros) por ano, feita na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP) em 2009, ainda não foi cumprida, apontou.

A política externa da África do Sul, liderada por Cyril Ramaphosa, está a ser particularmente analisada no ocidente, na sequência da sua recente visita a Moscovo para se encontrar com o Presidente russo, Vladimir Putin, e das alegações — negadas por Pretória — de que o país forneceu secretamente armas ao Kremlin.

Cyril Ramaphosa liderou uma delegação de paz africana de sete nações a Moscovo e Kiev este mês, num esforço para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Este conflito provocou uma grave crise alimentar em África ao fazer subir o preço das importações de alimentos e fertilizantes.