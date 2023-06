A recente publicação de um relatório que detalha como entre 1948 e 1996 milhares de pessoas foram sujeitas a esterilização forçada ao abrigo de uma lei de controlo populacional está a gerar enorme contestação social no Japão, com ativistas a exigirem o pagamento de indemnizações às vítimas.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, em causa está um relatório governamental de 1.400 páginas que foi esta semana entregue ao parlamento japonês. O documento pormenoriza como entre 1948 e 1996 cerca de 16.500 pessoas, maioritariamente mulheres, foram submetidas a cirurgias forçadas, em resultado das quais perderam a capacidade de ter filhos.

As operações forçadas foram feitas ao abrigo de uma lei eugénica que permitia às autoridades japonesas esterilizar pessoas que tivessem doenças mentais, problemas de saúde hereditários ou deficiências intelectuais. O objetivo da lei era reduzir os nascimento de pessoas consideradas “inferiores”. Além disso, segundo explica o relatório, submeter-se a essas operações era em muitos casos uma condição obrigatória para ter acesso a cuidados de saúde.

O relatório indica ainda que cerca de oito mil pessoas terão dado consentimento para a cirurgia, mas provavelmente sob pressão, e cerca de 60 mil mulheres tiveram de realizar abortos devido a doenças hereditárias. Há registos de pelo menos duas crianças de nove anos terem sido submetidas a esterilizações forçadas.

A divulgação do relatório veio reacender a dura contestação no país, explica o jornal The Guardian, lembrando que já em 2019 o parlamento japonês tinha aprovado uma lei que determinava a oferta de uma indemnização de 3,2 milhões de iénes (20 mil euros) a cada vítima — que podem candidatar-se a receber a indemnização até abril de 2024. Até agora, pouco mais de um milhar de pessoas receberam o dinheiro.

Há largos anos que as vítimas têm lutado nos tribunais japoneses por indemnizações — embora uma parte muito significativa dos processos tenham sido arquivados, com os tribunais a considerarem que os crimes já estavam prescritos.

Em declarações citadas pelo The Guardian, o advogado japonês Koji Niisato, que representa várias vítimas de esterilização, explicou que o relatório, embora tenha tido o mérito de dar conhecer a dimensão das esterilizações forçadas no Japão durante o século XX, não esclarece todas as dúvidas — por exemplo, não explica “porque é que a lei foi criada, porque é que passaram 48 anos até que fosse emendada ou porque é que as vítimas nunca foram compensadas”.