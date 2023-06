O extremo Iuri Medeiros vai ser reforço do Al Nasr, do Dubai, na próxima época, por três milhões de euros, informou esta sexta-feira o Sporting de Braga, da I Liga de futebol.

O extremo natural dos Açores, que completa 29 anos em julho, deixa o clube minhoto após três temporadas em que marcou 26 golos em 110 jogos.

قادماً من براغا البرتغالي ????????

الجناح "يوري ميديروس" ينضم لصفوف العميد في الموسم الجديد ????

Here we go!

The winger "Iuri Medeiros" joins Al Nasr SC roster in the next season pic.twitter.com/AIy8shcTXP

