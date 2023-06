Victor Wembanyama é provavelmente uma falha na Matrix. Dias antes de ser selecionado pelos San Antonio Spurs com a primeira escolha do draft da NBA em 2023, o poste francês contou uma história no podcast The Old Man and the Three, produzido pelo antigo jogador da linha norte-americana JJ Redick, que explica o porquê de merecer a admiração que o mundo dos humanos lhe tem prestado. No final de um treino, quando tinha 14 anos, a bola ficou presa entre o aro e a tabela, situação habitualmente designada por wedgie. Wembanyama relembra que, nesse momento, tocou na bola com o pé. Sim, um freak de 14 anos tocou com o pé numa bola que estava presa a 3,05 m de altura, posição que muitos jogadores da NBA precisam de uma vassoura para alcançar.

No mesmo podcast, o jogador de 19 anos, 2,23 m de altura e 2,43m de envergadura, admitiu que San Antonio era o destino preferencial. “Honestamente, se tivesse que escolher um franchise para ficar com a pick 1, escolheria os Spurs”. A cidade do Texas retribuiu-lhe o carinho. Depois dos festejos nos bares e cafés da cidade na noite em que se soube que o franchise cinco vezes campeão da NBA ia ficar com a primeira escola, no dia do draft, o pavilhão da equipa encheu-se para euforicamente assinalar a oficialização do que já se esperava. Houve até quem fizesse um retrato do jogador no cabelo. Gregg Popovich, carismático treinador dos Spurs, deu de imediato os parabéns ao seu novo jogador pela entrada na NBA. “Estou pronto para aprender”, respondeu-lhe Wembanyama.

When in San Antonio ????@MartySmithESPN got a Victor Wembanyama haircut from Mr. Joe Barber, who has been carving @spurs players likenesses into fans’ haircuts for more than 15 years ⚡️#NBADraft pic.twitter.com/qGI2pbnMuw — Sports Business Journal (@SBJ) June 23, 2023

"I'm ready to learn, man…I'm ready to learn." Victor Wembanyama takes a call from his new head coach, Gregg Popovich. (via @spurs)#NBADraft presented by State Farm on ABC/ESPNpic.twitter.com/jzC8HPnS51 — NBA (@NBA) June 23, 2023

“Estamos entusiasmados por termos o Victor. Obviamente, é um grande talento, um jovem muito maduro”, disse Popovich, em conferência de imprensa. “Cada um de nós tem a responsabilidade de criar o ambiente para que ele possa atingir o maior sucesso possível”. O técnico rejeitou ainda as comparações que têm sido feitas entre o francês e outros jogadores, tais como Tim Duncan ou Lebron James. “Queremos que o Victor seja o Victor”. Wembanyama é a terceira escolha número um dos Spurs depois de Tim Duncan e David Robinson.

O afastamento de Wembanyama de um pacote de lenços podia causar uma inundação na cara do jogador instantes depois de ouvir o seu nome ser chamado pelo comissário da NBA, Adam Silver. “Consegui algo com que sonhei a minha vida inteira. Essa frase do Adam Silver, ouvi-a tantas vezes”, disse entre lágrimas ao lado dos irmãos enquanto fazia o microfone da ESPN parecer uma miniatura perante o tamanho da sua mão. “É uma liga dura, é difícil ganhar. Muitas pessoas tentaram ganhar durante anos, durante décadas e não conseguiram. O meu objetivo é aprender o mais rápido possível. Quero ganhar um anel”.

Victor Wembanyama, selected 1st overall by the @spurs, takes in the moment. Watch on ABC/ESPN! pic.twitter.com/8c8YwWfXTj — NBA (@NBA) June 23, 2023

Officially a Spur ???? pic.twitter.com/eZeFweUmbq — San Antonio Spurs (@spurs) June 23, 2023

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou o compatriota por ter sido o primeiro gaulês a ser escolhido no topo do draft da NBA. “Já nos estás a fazer sonhar. Não há dúvida: vais mudar o jogo”. O futebolista Kylian Mbappé disse: “A história começa agora”.

WEMBY ????????????????????????…

L’histoire commence maintenant. — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 23, 2023

Victor Wembanyama, the first Frenchman to be the first pick in the #NBAdraft! You're already making us dream, @Vicw_32. No doubt about it: you'll change the game! pic.twitter.com/OagBcGqDYX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2023

Tal como muitos dos jogadores europeus que chegam à NBA sem passarem pelo caminho mais tradicional do basquetebol universitário, Wembanyama sabe o que é competir ao mais alto nível. Esta temporada, nos Metropolitans 92 da liga francesa, conquistou cinco troféus individuais. O poste foi MVP, Melhor Jogador Jovem (distinção que alcançou pela terceira vez), Melhor Defensor, Melhor Marcador e líder em Desarmes de Lançamento. “Títulos individuais não significam muito se não ajudarem a equipa a vencer. Estes troféus são reforçados com o segundo lugar no campeonato. Se tivéssemos descido de divisão, não tinha valido de muito”.

Os Metropolitans 92 perderam a final da LNB Pro A para o Mónaco, equipa que esteve na Final Four da EuroLeague. Ao longo da temporada, Wembanyama registou médias de 21,6 pontos, 10,4 ressaltos, 2,4 assistências e 3 desarmes de lançamento por jogo. Os Metropolitans 92 foram a terceira equipa que Wembanyama representou. O jovem francês começou no Nanterre 92, onde se cruzou com o português Filipe da Silva que fazia parte da equipa técnica. Seguiu-se o ASVEL onde se estreou na EuroLeague, a prova mais importante do basquetebol mundial a seguir à NBA, e se sagrou campeão francês.