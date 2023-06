Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Volodymyr Zelensky voltou a exigir a descocupação total da central nuclear de Zaproíjia, esta quinta-feira, dia em que o Presidente ucraniano acusou a Rússia de estar a preparar um “ataque terrorista” na central — que libertaria radiação tóxica para a atmosfera e teria consequências catastróficas.

O Presidente ucraniano insistiu na importância de libertar Zaporíjia do controlo russo e disse que aqueles que não fizerem tudo o que estiver ao seu alcance para contribuir para este objetivo “estão a contribuir para o mal russo”.

“O nosso princípio é simples: o mundo tem de saber o que o ocupante está a preparar. Todos os que o sabem devem agir”, disse o Presidente ucraniano no seu habitual discurso diário. Zelensky relatou ter mantido esta quinta-feira uma reunião sobre a situação na central, que contou com a presença de representantes dos países do G20 e do G7, bem como de organizações internacionais.

Todos os que fazem vista grossa à ocupação russa desta estrutura e ao minar russo do território e das instalações da central nuclear está, na verdade, a contribuir não apenas para este mal russo, como para todo o terror no geral”, declarou.

Sustentando que a destruição parcial da barragem de Nova Kakhovka — que vários analistas internacionais dizem ter sido provocada pela Rússia — serve de “aviso” para o que pode estar por vir num local como Zaporíjia, o chefe de Estado ucraniano considerou que “ninguém no mundo devia ter já quaisquer ilusões sobre a Rússia”.

O Presidente da Ucrânia dedicou ainda alguns minutos da sua intervenção à situação em Kherson, precisamente a região mais afetada pelas inundações após o incidente na barragem. Volodymyr Zelensky foi perentório: “‘Catástrofe’ não é suficiente” para descrever o que se passa no terreno. Acusando a Rússia de formar “grupos especiais para remover e esconder” os corpos das vítimas mortais, o líder ucraniano considerou que Moscovo está a tentar “destruir as provas” dos crimes de guerra cometidos.

Por fim, Zelensky dedicou uma palavra à cultura. “Hoje, mais um Arsenal do Livro começou a trabalhar em Kiev”, afirmou o líder ucraniano. “‘Arsenal’ é a palavra que melhor caracteriza o significado da cultura. É o que nos torna humanos e aquilo que fortalece a humanidade”. Zelensky concluiu o seu discurso apelando à cultura como um dos pilares que, no seu entender, deve contribuir para a “independência espiritual” da Ucrânia.