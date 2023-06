Em 2020, durante a pandemia, João Tordo publicou Manual de sobrevivência de um escritor. O livro, sem grandes manias, já tinha tom de conversa sobre o ofício da escrita, com pontapé de partida de quem a praticava. Uma valsa com a Morte, que pega noutros assuntos, parece ir no mesmo sentido.

No anterior, destaca-se a abordagem sem peneiras. Em vez disso, João Tordo conferiu à escrita um tom de honestidade e de conversa permanente, através do qual foi agarrando os leitores interessados no acto de escrever. Ou seja, os que se interessavam não só pelo produto do trabalho mas também pelo seu mecanismo. As páginas, pejadas de humor descontraído, contavam ainda com dicas pragmáticas e alguns conselhos, não por um escritor que se punha em bicos de pés numa cátedra, mas simplesmente como alguém que ia escrutinando a sua experiência. Além de explorar questões relativas ao acto da escrita, ainda deu um panorama de como funciona a edição. Sem se alongar em teorias, João Tordo fixou-se no processo, mantendo o tom de conversa amigável até ao fim do livro.

O livro cumpriu o seu propósito e, três anos depois, surgiu este Uma valsa com a morte, que lhe acrescenta uns pontos. Vem na sequência do anterior, pegando em temas que ficaram por abordar, nesse que tinha, é certo, um fio condutor mais coeso e um tema agregador. Aqui, ainda que João Tordo procure agregar os textos, sabe-se já de antemão que o livro terá mais sabor de esparsos. Há pontos comuns, claro, e ao longo deles o autor vai montando uma narrativa em que relaciona a música com a literatura, e estas duas com a criatividade (e em que se relaciona a si mesmo com a música e a literatura).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.