Siga aqui tudo sobre o conflito na Ucrânia e na Rússia.

Centenas de civis estão a tentar abandonar Rostov-On-Don, sobretudo de comboio, enchendo as respetivas estações. À cidade russa têm estado a chegar soldados chechenos, que vieram para enfrentar os combatentes do grupo Wagner, num gesto de apoio inequívoco a Vladimir Putin. A organização de mercenários liderada por Yevgeny Prigozhin controla Rostov desde sexta-feira à noite, depois de anunciada uma rebelião armada contra a Defesa russa.

Num vídeo divulgado pela agência bielorrussa NEXTA, é possível observar a plataforma da estação ferroviária de Rostov com muitas centenas de civis a tentarem apanhar o comboio.

People are massively trying to leave #Rostov. In the video: "Rostov Main" station. pic.twitter.com/49AWHSWVdP

— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023