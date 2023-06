Siga aqui tudo sobre o conflito na Ucrânia e na Rússia.

A tensão já vinha a acumular-se ao longo dos últimos meses e em menos de 24 horas o copo transbordou. Depois de Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, declarar uma insurreição mercenária contra a Defesa russa, o grupo paramilitar ultrapassou na noite de sexta-feira a fronteira e tomou Rostov-on-Don, seguindo pela M4, autoestrada que faz a ligação a Moscovo.

Pelo caminho, vão surgindo os relatos da tomada de infraestruturas e da obtenção do controlo de mais cidades, cada vez mais próximas do destino final: depois de Rostov-on-Don, seguiram-se Voronej e Lipetsk, a primeira a 550 e a segunda a 290 quilómetros da capital russa.

Prigozhin's mercenaries successfully passed through the town of Elets in the Lipetsk region. pic.twitter.com/kS7K3pH9LA — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

O exército russo prepara-se: há tanques a ocuparem as estradas e acessos no caminho de Moscovo cortados, de modo a atrasar e aumentar a dificuldade no acesso à capital russa. Há relatos de metralhadoras nas barreiras de defesa, assim como a criação de trincheiras. Chegam soldados chenenos para apoiar os militares russos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E a população tentará fugir para um local seguro, mostram imagens partilhadas pela agência de notícias bielorrussa Nexta. Os voos diretos de Moscovo para destinos como Tbilisi, Astana e Istambul estão esgotados. Os países mais próximos também reagem — a Letónia, por exemplo, fechou a fronteira com a Rússia.

People are massively trying to leave #Rostov. In the video: "Rostov Main" station. pic.twitter.com/49AWHSWVdP — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

A situação de tensão que se vinha a criar entre o grupo Wagner e Moscovo explodiu depois de, alegadamente, a Defesa russa ter atacado os combatentes da organização paramilitar. Como gesto de retaliação, Prigozhin declarou uma insurreição militar. Antes, no mesmo dia, o líder do grupo Wagner acusou o ministro da Defesa e o Chefe do Estado Maior russos de mentirem à população e aos soldados — tanto em relação às motivações da guerra na Ucrânia, como sobre o estado dos combatentes na linha da frente

Na fotogaleria acima, reunimos as principais imagens das últimas horas.