Siga aqui tudo sobre o conflito na Ucrânia e na Rússia.

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, reagiu à tomada da cidade de Rostov pelo grupo paramilitar Wagner. Um exemplo da autodestruição da Rússia, descreveu, que surge como consequência da decisão de invadir o território ucraniano.

“Quem escolhe o caminho do mal destrói-se a si próprio“, afirmou Zelensky na conta da rede social Twitter, naquela que é a sua primeira declaração após o início da insurreição mercenária russa, na sexta-feira. “Quem envia colunas de tropas para destruir outro país não pode impedi-los de fugir e de trair quando a vida resiste”.

Everyone who chooses the path of evil destroys himself. Who sends columns of troops to destroy the lives of another country and cannot stop them from fleeing and betraying when life resists. Who terrorizes with missiles, and when they are shot down, humiliates himself to receive…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2023