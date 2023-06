O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky, conversaram este domingo ao telefone sobre a revolta falhada do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, contra a liderança militar russa.

Numa breve declaração, a Casa Branca referiu que os dois líderes discutiram os “recentes acontecimentos na Rússia” e também foi manifestado o “apoio inabalável” dos EUA à Ucrânia.

Além disso, ainda de acordo com a nota, os chefes de Estado falaram sobre “a contraofensiva em curso na Ucrânia”, tendo o Presidente Biden reafirmado o apoio inabalável dos EUA” nas áreas da segurança, ajuda económica e humanitária.

With just 15 days to go until the @NATO Summit in Vilnius, we are doing everything to ensure that the summit has real content. Strong content. Positive decisions for ???????? in Vilnius are the only possible positive decisions for our common security in Europe and in the Alliance as a… pic.twitter.com/DLGnVnYoE3

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2023