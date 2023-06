O grande objetivo de Miguel Oliveira, este domingo, era evitar os azares de sábado. Depois de ter partido do 11.º lugar da corrida sprint do Grande Prémio dos Países Baixos, o piloto português foi apanhado por uma série de infortúnios e não foi além da 19.ª posição na versão rápida da prova — algo que o deixava com cuidados redobrados em Assen, numa altura em que ainda não está na total posse das condições físicas depois da queda em Jerez.

“Fiz um bom arranque. Na primeira volta recuperei algumas posições. Entre a curva 9 e a 10 passei o Aleix [Espargaró] e o [Johann] Zarco, que depois entrou por dentro na curva 10, já muito tarde. Bateu-me, tive de levantar a mota, saí largo e perdi seis posições. Depois, na curva 1, estava a passar o Marc [Márquez] na travessa e o Álex Márquez mete-se ao nosso lado e fico ‘ensanduíchado’. Para evitar tocar no Álex, tive de soltar os travões e ir em frente. É a história da minha corrida”, explicou Oliveira, resumindo rapidamente uma corrida sprint em que Marco Bezzecchi capitalizou a pole-position para vencer, seguido de Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Já este domingo, o dia começava com a ideia de que também Marc Márquez está a ter um 2023 particularmente azarado: depois de ter caído cinco vezes na Alemanha e acabar por desistir da corrida na sequência de uma nova queda na volta de aquecimento, o piloto da Honda caiu noutras duas ocasiões nos Países Baixos e foi declarado inapto para correr em Assen, tendo sido diagnosticado com uma fratura numa costela.

No circuito neerlandês, debaixo de muito sol e um calor intenso, Miguel Oliveira arrancou muito bem e conquistou vários lugares logo no arranque, agarrando a 6.ª posição para depois ser ultrapassado por Maverick Vinãles e cair para 7.º. Lá à frente, entre o abandono de Jack Miller logo na volta inicial, Brad Binder saltou de 5.º para a liderança e tanto Zarco como Quartararo caíram. Bagnaia não demorou muito a contestar o primeiro lugar do sul-africano da KTM, assumindo a liderança do pelotão, e o piloto português viu Viñales cair para regressar ao 6.º lugar mas ser desde logo superado por Jorge Martín para voltar a ser 7.º.

A partir daí, foi notório o declínio físico de Miguel Oliveira e um provável problema na RNF Aprilia. Ainda a recuperar da lesão no ombro e com claras dificuldades para manter o ritmo durante toda a corrida, algo a que se aliava o facto de a mota aparentemente não estar a corresponder, o piloto português acabou mesmo por tornar-se o mais lento em pista e foi perdendo posições, acabando por abandonar a 13 voltas do fim e numa altura em que já era 11.º. Segundo a SportTV, a explicação oficial para o abandono de Oliveira passa mesmo por problemas mecânicos com a Aprilia.

There's the move! ???? Bez has decided it's time to get on with it as @PeccoBagnaia is racing off into the distance! ????#DutchGP ???????? pic.twitter.com/sKsNMt6jtN — MotoGP™???? (@MotoGP) June 25, 2023

Lá à frente, Pecco Bagnaia conseguiu mesmo segurar a vitória e regressou aos triunfos no último Grande Prémio antes da pausa de verão e depois do primeiro lugar de Jorge Martín na Alemanha. Marco Bezzecchi ainda ultrapassou Brad Binder e conquistou o segundo lugar, com o sul-africano a fechar o pódio, seguindo-se Áleix Espargaró, Jorge Martín, Álex Márquez, Luca Marini e Takaaki Nakagami.