O ciclista Ivo Oliveira (UAE Emirates) sagrou-se pela primeira vez campeão português de ciclismo de fundo, este domingo, ao vencer isolado a prova de elites dos Nacionais, disputados em Mogadouro, com o irmão gémeo Rui Oliveira em segundo.

Ivo Oliveira cumpriu os 169,6 quilómetros com o tempo de 04.16,19 horas, com o irmão gémeo Rui Oliveira (UAE Emirates) a chegar no segundo lugar, a 1,06 minutos do vencedor, enquanto em terceiro ficou Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), a 1,15 minutos.

O vencedor andou mais de 160 quilómetros em fuga, cerca de 50 destes em solitário, e conseguiu chegar à vitória, numa corrida que se começou a decidir logo de início, com uma fuga de 10 corredores.

Mais tarde, outros quatro ciclistas saíram do pelotão e o grupo de 14 unidades na frente foi ganhando vantagem em relação ao pelotão, onde apenas a Rádio Popular-Paredes-Boavista trabalhava.

A cerca de 50 quilómetros da meta Ivo Oliveira atacou e ninguém conseguiu responder, com o ciclista a suceder ao colega de equipa João Almeida, que venceu a prova de fundo em 2022 e que na sexta-feira conseguiu o título nacional de contrarrelógio.