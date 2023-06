Às 6h57 do dia 27 de junho de 2019 Maria João Simões dava as boas vindas a uma nova rádio e muito mudou desde então no panorama radiofónico nacional. A Rádio Observador completa esta terça-feira 4 anos e está agora presente em FM nas regiões de Lisboa, Porto, Aveiro, Oeste e Ribatejo e, claro, em todo o mundo através da emissão online.

Desafiamos os nossos ouvintes a participar na festa. É fácil, basta gravar uma mensagem de voz a dar os parabéns à Rádio Observador. Pedimos que nos dê a razão (apenas uma) pela qual esta é a sua rádio favorita. Algumas das mensagens vão passar no ar ao longo da nossa emissão na terça-feira, dia de aniversário. Os áudios podem ser enviados via Whatsapp para o número 910024185.

▲ Maria João Simões, animadora das Manhãs 360 e a primeira voz a soar na Rádio Observador. JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Em 4 anos aumentámos a nossa cobertura nacional através de várias frequências e queremos continuar a chegar a mais público. De acordo com o mais recente estudo, a Rádio Observador continua a crescer em audiências no FM, no online e somos já uma referência nacional no mundo dos podcasts.

Pode ouvir a nossa rádio em direto clicando aqui. E em FM, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro e 92.6 no Oeste e Ribatejo (Rio Maior 99.5 fm).